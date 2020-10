Frauen des FC Westharz wollen den ersten Saisonsieg

Die Frauen des FC Westharz (in weiß) peilen den ersten Saisonsieg an.

Gittelde. In der Frauen-Bezirksliga empfangen die Westharzerinnen am Sonntag ab 13 Uhr Wacker Braunschweig. Gespielt wird in Gittelde.

Nach der knappen und unglücklichen Auftaktniederlage in der Frauen-Bezirksliga wollen die Fußballerinnen des FC Westharz nun am Sonntag ihren ersten Sieg holen. Zu Gast in Gittelde ist die SpVgg Wacker Braunschweig, der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr.

Das Team aus der Löwenstadt hat wie der FCW erst ein Spiel absolviert, im Braunschweiger Derby unterlag Wacker gegen die Freien Turner mit 0:5. Die Westharzerinnen mussten sich in Peine in letzter Minute mit 2:3 geschlagen geben. Dabei waren sie eigentlich gut im Spiel, luden den Gegner jedoch mit bösen Fehlern in der Defensive zum Toreschießen ein. Diese Aussetzer gilt es abzustellen, dann sollte es mit dem ersten Sieg für das Team von Coach Jens Teichgräber klappen.

Die weiteren Frauenteams aus dem Altkreis Osterode in der Kreisliga und 1. Kreisklasse sind an diesem Wochenende spielfrei.