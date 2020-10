Northeim will zu Hause punkten, SVG auswärts nachlegen

Northeim. In der Fußball-Oberliga Niedersachsen sind die beiden südniedersächsischen Clubs im Einsatz. In der NOFV-Oberliga reist Nordhausen nach Martinsroda.

In der Fußball-Oberliga Niedersachsen peilt der FC Eintracht Northeim im fünften Spiel endlich den ersten Sieg. Am Sonntag ab 14 Uhr ist der MTV Gifhorn zu Gast am Rhumekanal. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge wollen die Northeimer nun die Gäste mit einem Dreier in der Tabelle hinter sich lassen und die rote Laterne weiterreichen.

Auf der anderen Seite der Tabelle, nämlich ganz oben, steht der Aufsteiger SVG Göttingen. Die Unistädter reisen bereits am Samstag zu den Freien Turnern Braunschweig, Anstoß im Prinz-Albrecht-Park ist um 16.30 Uhr. Die Gastgeber aus der Löwenstadt wartet noch auf den ersten Saisonsieg und spielte in seinen vier Partien dreimal unentschieden.

Für den FSV Wacker 90 Nordhausen steht in der NOFV-Oberliga Süd ein richtungsweisendes Spiel an. Am Samstag um 14 Uhr sind die Rolandstädter beim FSV Martinsroda gefordert. Beide Mannschaften haben nach fünf Spielen einen Punkt gesammelt und stehen tief im Tabellenkeller. Entsprechend wichtig wäre für Wacker ein Erfolg bei einem direkten Konkurrenten.