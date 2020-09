BG Göttingen verpflichtet den US-Guard Galen Robinson Jr.

Die BG Göttingen hat einen Ersatz für Christian Vital gefunden, der US-Amerikaner hatte den Basketball-Bundesligisten auf eigenen Wunsch verlassen. US-Guard Galen Robinson Jr. wechselt von den Austin Spurs (NBA G-League) zu den Südniedersachsen und erhält einen Ein-Jahres-Vertrag. Der 23-jährige Texaner wird bereits am Montag in der Universitätsstadt an der Leine ankommen.

„Nachdem Christian gegangen ist, brauchten wir einen weiteren Ballhandler“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Galen ist eher ein echter Aufbauspieler, der für seine Schnelligkeit und seine defensiven Fähigkeiten bekannt ist.“ Vital hatte die BG aus persönlichen Gründen verlassen. Den Rookie plagte das Heimweh, so dass sich Verein und Spieler auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatten.

Starke Leistungen am College

Nach seinem High School-Abschluss an der Westbury Christian School in Houston (US-Bundesstaat Texas) im Sommer 2015 entschied sich Robinson Jr. für ein Studium an der University of Houston. Von 2015 bis 2019 trug der Aufbauspieler 136 Mal das Trikot der Houston Cougars, die in der American Athletic Conference in der höchsten NCAA-Division spielen. Im Schnitt stand der BG-Neuzugang rund 28 Minuten pro Partie auf dem Parkett, in denen er 6,8 Punkte erzielte, 2,8 Rebounds holte und 4,3 Assists gab. In seinem Abschlussjahr 2018/19 war er der einzige Spieler, der in allen 37 Spielen in der Starting Five stand.

Im Sommer 2019 startete Robinson Jr., der einen Abschluss in Gesundheitswesen hat, seine Profi-Karriere bei den Austin Spurs, dem NBA-G-League-Team der San Antonio Spurs aus der NBA. In seiner ersten Saison als professioneller Basketballer absolvierte der Guard 30 Spiele, in denen er im Schnitt rund 23 Minuten auf dem Parkett stand (8,1 Punkte/2,3 Rebounds/4,6 Assists).