BG Göttingen eröffnet BBL-Saison bei den Riesen Ludwigsburg

Bis die BG-Fans in Sparkassen-Arena wieder so dicht zusammen stehen dürfen, wird es noch dauern.

Göttingen. Veilchen wird die Ehre des ersten Saisonspiels zuteil, der Auftakt in die Spielzeit erfolgt am 6. November. Im ersten Heimspiel wartet ein Derby.

Für die BG Göttingen und die 17 anderen Teams der Basketball Bundesliga startet die Meisterschafts-Saison 2020/21 Anfang November. Wie schon beim BBL Final-Turnier wird der Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors die Ehre zu teil, die Spielzeit zu eröffnen. Die Veilchen treten am Freitag, 6. November, zum Saisonauftakt bei den MHP Riesen Ludwigsburg an. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr in der MHP Arena. Das erste Heimspiel steht für die Göttinger am Samstag, 14. November, auf dem Programm. Dann empfangen BG-Kapitän Akeem Vargas und Co. die Basketball Löwen Braunschweig ab 20.30 Uhr in der Sparkassen-Arena zum Derby.

Ex-Veilchen-Trainer Johan Roijakkers kehrt mit Brose Bamberg am 30. Januar 2021 in die Sparkassen-Arena zurück (18 Uhr) – drei Tage später gastiert der deutsche Double-Sieger Alba Berlin in Göttingen (Dienstag, 2. Februar 2021, 20.30 Uhr). Meisterschafts-Favorit Bayern München empfängt die BG am 2. Mai 2021 in ihrer Arena. Vor dem Start der Meisterschaftssaison wird ab dem 17. Oktober zuerst der MagentaSport BBL-Pokal ausgetragen. Die Moors-Truppe trifft in der regionalen Qualifikationsgruppe B in Vechta auf Rasta Vechta, die Gießen 46ers und die Frankfurt Skyliners.

Die Frankfurter sind im Pokal am 18. Oktober ab 15 Uhr der erste Göttinger Gegner. Weiter geht es dann am 24. Oktober um 20.30 Uhr gegen den Gastgeber aus Vechta, ehe am 25. Oktober ab 20.30 Uhr das Duell mit den Hessen aus Gießen folgt. Nur die jeweiligen Sieger der vier Vorrundengruppen ziehen dann in das Pokalhalbfinale ein.

Offene Zuschauerfrage

Ob und wenn ja, wie viele Zuschauer zum ersten Veilchen-Heimspiel gegen Braunschweig zugelassen werden, ist momentan nicht abzuschätzen. Die Bundesländer haben sich kürzlich auf eine einheitliche Regelung bezüglich der Zuschauerzahl bei Sportveranstaltungen geeinigt – 20 Prozent Hallenauslastung sind gestattet, mindestens aber 1.000 Zuschauer. Diese Regelung gilt erst einmal bis Ende Oktober und ist zudem abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort.

„Da es bis zu unserem ersten Heimspiel noch fast zwei Monate sind und die Lage sich jederzeit ändern kann, können wir momentan noch keine konkreten Informationen zum Kartenvorverkauf geben“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir bitten unsere Fans weiterhin um Geduld.“

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden zu Saisonbeginn nur personalisierte Einzeltickets in den Vorverkauf gehen – Dauerkarten wird es voraussichtlich nicht geben. Zuschauer können in jedem Fall nur unter Berücksichtigung von Abstandsregeln in die Sparkassen-Arena gelassen werden, so dass viele Plätze, die momentan von Dauerkarten-Besitzern belegt sind, gesperrt werden müssen. Auch die Stehplatztribünen werden gesperrt bleiben. Zudem ist nicht absehbar, ob alle BG-Heimspiele der Saison 2020/21 mit Zuschauern ausgetragen werden können. Mit dem Verkauf von Einzeltickets ist sichergestellt, dass mögliche spätere Rückerstattungen vermieden werden. Dauerkarten-Besitzer aus der vergangenen Saison werden beim Einzelticket-Verkauf ein Vorkaufsrecht erhalten, allerdings nicht auf ihren angestammten Sitzplatz.