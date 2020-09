26 Teilnehmer absolvieren Ausbildung zum Soccer Refugee Coach

Die Teilnehmer der Soccer Refugee Coach-Ausbildung 2020 in Göttingen.

Göttingen. Die Sportler stammen aus acht verschiedenen Nationen, auch neun Frauen nahmen an dem Lehrgang des NFV, in Kooperation mit dem SC Hainberg, teil.

Ende August fand in Göttingen in Kooperation mit dem SC Hainberg eine besondere Trainerausbildung statt – die Soccer Refugee Coach-Ausbildung des Niedersächsischen Fußballverbands. 26 Teilnehmer aus acht verschiedenen Nationen nahmen an dem Lehrgang teil. Eine Besonderheit war hierbei, dass auch neun Frauen zu den Teilnehmenden gehörten.

Die Aktion wurde vom Landessportbund Niedersachsen finanziell unterstützt. Gemeinsam mit dem NFV führt der LSB das Modellprojekt durch. Ziel ist die Qualifizierung von interessierten Flüchtlingen, schließlich zählt Fußball zu den weltweit bekanntesten und beliebtesten Sportarten. Für die Integrationsarbeit in den Vereinen bietet er dadurch besondere Möglichkeiten. Viele geflüchtete Menschen haben bereits in ihren Herkunftsländern Fußball gespielt.

Inhaltlich gab es Theorieblöcke zu den Themen Trainingsinhalte, Verhaltensregeln, Ausbildungskonzept des NFV sowie Praxisteile, bei denen die Teilnehmer die erworbenen Inhalte gleich umsetzen durften, um in der Trainerrolle erste praktische Erfahrungen sammeln zu können.

Wissbegierige Teilnehmer

Geleitet wurde die Veranstaltung von Imanuel Andre (Referent Soccer Refugee Coach des NFV) und Lars Willmann (Referent für Sport, Soziales und Integration beim SC Hainberg), die von den Teilnehmer sehr begeistert waren. „Sie sind alle unheimlich wissbegierig“, stellte Referent Imanuel Andre fest. Die beiden Referenten hatten schon 2017 zusammen einen Soccer Refugee Coach Lehrgang in Göttingen umgesetzt und waren sich einig, dass beide Veranstaltungen irgendwie besonders waren.

Eine Besonderheit des Lehrgangs war, dass die meisten Teilnehmer auch nach den Einheiten zusammen gesessen haben, um noch einige Stunden über alles Mögliche zu reden und weitere gemeinsame Aktionen zu planen. So wird es demnächst beim SC Hainberg neben der Fußball-Freizeit-Mannschaft „Die Welt ist bunt…“ auch interkulturelle Kochabende, lateinamerikanische Tänze und Fahrradtouren geben, die mit Unterstützung des Vereins von den Teilnehmern selbstverantwortlich angeleitet werden.

Weiterer Trainer-Lehrgang

Am 23. September startet zudem für einen Teil der Teilnehmer beim SC Hainberg ein Trainer-C-Lehrgang, der unter der Leitung von Thomas Hellmich (Vorsitzender Ausschuss für Qualifizierung im NFV-Kreis) mit Lars Willmann und anderen Referenten durchgeführt wird. Die Initiative dazu ging von Marion Demann (NFV) aus.

Am Ende erhielten alle Teilnehmer ein Zertifikat über die Teilnahme am Lehrgang und ein T-Shirt, überreicht von Imanuel Andre, Lars Willmann und dem NFV-Kreisvorsitzenden Hans-Dieter Dethlefs.