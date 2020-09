Milian Zirbus sprintet zu einem neuen Kreisrekord

Am vergangenen Samstag fanden die Landesmeisterschaften Mehrkampf der Nachwuchs-Leichtathleten in Bad Harzburg statt. Die LG Osterode war mit zwei Athleten im Vierkampf der M15 am Start.

Gleich zu Beginn konnte Robin Bergmann in seiner Paradedisziplin Kugelstoßen seine Bestweite verbessern und setzte sich mit 11,42 m an die zweite Stelle. Auch Milian Zirbus steigerte sich enorm auf 10,41 m in der für ihn selten ausgeführten Disziplin. Im anschließenden Weitsprung konnten beide mit ordentlichen Weiten festigen. Zirbus sprang auf 5,37 m, Bergmann auf 5,23 m.

Schwieriger Hochsprung

Im Hochsprung blieben beide unter ihren Möglichkeiten. Wie auch die Konkurrenz aus Braunschweig, Wolfsburg und Wirdum kamen sie nicht mit dem kalten Wind zurecht. Bei Bergmann ging es lediglich auf 1,28 m, Zirbus übersprang immerhin 1,52 m.

Robin Bergmann von der LG Osterode. Foto: J. Zirbus / LG Osterode

Im abschließenden 100 m Lauf sorgte Zirbus dann für eine dicke Überraschung. Bei nur leichtem Rückwind von 0,4 m/s konnte er seinen eigenen Jugend-Kreisrekord aus dieser Saison nochmals auf 11,47 Sekunden verbessern. Damit steht er in der Deutschen Bestenliste aktuell auf Platz acht.

Mit einer Bestleistung von 12,45 Sekunden über 100 m sicherte sich Bergmann einen starken vierten Platz in der Gesamtwertung und erreichte 1.955 Punkte. Zirbus erzielte mit 2.154 Punkten Rang drei, verfehlte damit nur um zehn Punkte den 16 Jahre alten Kreisrekord, erreichte aber zufrieden den angestrebten Podestplatz.