Boxabend mit Marco Huck in Braunlage

Am 29. August 2020 findet im Eisstadion Braunlage ein Boxabend statt. Im Hauptkampf besiegt Marco Huck nach 10 Runden Dennis Lewandowski einstimmig nach Punkten. Außerdem gewinnt Tommy Punch gegen Zoltan Sera den Kampf um die Internationale Deutsche Meisterschaft. Insgesamt 12 Kämpfe werden an dem Abend ausgetragen, die Zuschauer haben sich an klare Abstands- und Coronaregeln zu halten.

Foto: Robert Koch