TuSpo Petershütte testet am Mittwoch bei Eintracht Hahle

TuSpo Petershütte spielt am Mittwoch beim SV Eintracht Hahle.

Obernfeld. Die Landesliga-Fußballer der Seestädter sind beim ambitionierten Kreisligisten in Obernfeld gefordert. Auch der 1. FC Freiheit ist im Einsatz.

Der Fußball-Landesligist TuSpo Petershütte tritt am Mittwochabend zu einem Vorbereitungsspiel beim SV Eintracht Hahle an. Gespielt wird auf dem Sportplatz in Obernfeld, los geht es um 18.30 Uhr.

Die Gastgeber sind in der Kreisliga zu Hause und zählen zu den Aufstiegsaspiranten. Dass die Eintracht einiges zu bieten hat, musste am Sonntagabend erst der Bezirksligist VfR Dostluk Osterode erfahren, der mit 1:4 den Kürzeren zog. Die Petershütter, die am Wochenende kein Testspiel bestritten und stattdessen einige intensive Trainingseinheiten absolvierten, dürfte somit ein spielstarker Gastgeber erwarten.

Freiheit testet gegen Zellerfeld

Ebenfalls im Einsatz ist der 1. FC Freiheit aus der 1. Kreisklasse. Auf den heimischen Freiheiter Höhen empfängt die Elf von Trainer Axel Bertram den FC Zellerfeld aus der Nordharzklasse. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Besucher der Testspiele sind verpflichtet, sich an die geltenden Corona-Bestimmungen zu halten und die Hygienekonzepte auf den Sportplätzen zu befolgen. Erlaubt sind derzeit nur 50 Zuschauer – sollten sich mehr Besucher einfinden, so ist für jeden Zuschauer ein Sitzplatz verpflichtend. Um Problemen auf den Sportplätzen vorzubeugen, sollten Zuschauer daher selber eine Sitzgelegenheit wie etwa einen Campingstuhl mitbringen.