Libanesischer Nationalspieler verstärkt den Northeimer HC

Der Kader des Northeimer HC für die kommende Handball-Saison in der 3. Liga nimmt immer mehr Formen an. Nun teilte der NHC mit, dass mit dem 19-jährigen Rabih Aloukaibe, dem 18-jährigen Laurenz Mönnecke und dem 20-jährigen Roman Althans drei junge Kräfte in die Mannschaft aufrücken.

Der libanesische Nationalspieler Aloukaibe ist seit gut drei Monaten in Northeim, lernt momentan intensiv deutsch und ist hier bereits auf einem sehr guten Weg. Er möchte im Herbst an der TU in Braunschweig Maschinenbau studieren und will sich beim NHC für höhere Aufgaben anbieten. Er fühlt sich bereits nach so kurzer Zeit sehr wohl im NHC. Die Spieler und Trainer hätten ihn sehr freundlich und mit offenen Armen aufgenommen. Mit seiner Dynamik und Sprungkraft soll der 1,85 m große Libanese die Außen unterstützen.

Mit Mönnecke rückt ein 1,94 m großer Kreisläufer in den Kader der ersten Mannschaft auf. Er hat sich durch gute Leistungen in der A-Jugend und der zweiten Vertretung diese Chance verdient und will sich nun für Einsätze anbieten. Er soll behutsam aufgebaut werden und an höhere Aufgaben herangeführt werden. Viel Spielpraxis soll Mönnecke parallel bei der Reserve in der Landesliga sammeln.

Keeper Althans hat in den vergangenen Jahren starke Leistungen im Landesliga-Team des NHC gezeigt und sich damit ebenfalls die Chance in der ersten Mannschaft verdient. Er wird als dritter Torwart in die Saison gehen und mit Neuzugang Glenn-Louis Eggert sowie Björn Wenderoth das Trio im Kasten bilden. Beide Eigengewächse des NHC zeigen, dass es mit der richtigen Einstellung, Einsatz und Fleiß möglich ist, in die erste Mannschaft zu kommen. Auch weitere Nachwuchskräfte stehen bereits auf dem Sprung.

Philipp Hempel wird dagegen die Northeimer verlassen. Er hat das Angebot des NHC nicht angenommen und sucht eine neue Herausforderung. Weiterhin sind die Verantwortlichen in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. Mit einem Spielmacher und einem Linkshänder für den Rückraum ist man im Kontakt, kann aber noch keinen Vollzug melden. Nach dem Abgang von Hempel wird zudem noch ein körperlich starker Rückraumspieler für den Innenblock gesucht.