Jetzt steht es endgültig fest: Auch das diesjährige Schützenfest in Bad Lauterberg fällt aus. Darüber, über die daraus resultierenden Probleme und über die vereinsinternen Einschätzungen informiert Bernd Wiegand, Vorsitzender der Schützengesellschaft Bad Lauterberg, die Mitglieder.

„Die Corona-Krise hat uns persönlich und auch als Verein bislang einiges an Einschränkungen abverlangt. Einige Einschränkungen werden uns über einen längeren Zeitraum weiter begleiten“, schreibt Wiegand. „Die bislang durchgeführten Lockerungen, so wie die weiteren möglichen Lockerungen bringen persönlich einige Erleichterungen im Alltag. Das Vereinsleben ist davon weniger berücksichtigt worden. Der Landessportbund zeigt zumindest dahingehend Initiative, dass vereinzelt, mit diversen Auflagen versehen, Vereinssport wieder eingeschränkt (z.B. ohne Gastronomie im Vereinsheimen) möglich gemacht werden sollte. Warten wir dieses ab, ob Anfang Mai die Regierung das berücksichtigt.“

Lockerungen für Großveranstaltungen seien nicht absehbar

Es sei aber nicht absehbar, dass es weitere Lockerungen bezüglich Großveranstaltungen geben wird. „Die Hygienevorschriften und die Abstandsregeln, Mundschutz und weitere werden uns weiter begleiten und machen auch die Durchführung eines Schützenfestes unmöglich. Ich habe diese Entscheidung, in der Hoffnung, dass Veranstaltungen im öffentlichen und geschlossenen Räumen möglich werden, immer weiter verschoben. Aussagen der Schausteller, dass diese auch in absehbarer Zeit für sich keine Alternative sehen und Entscheidungen von Musikern (Umzügen und Abendveranstaltungen) nicht begleiten zu wollen, haben eine Entscheidung jetzt notwendig gemacht“, teilt der Vereinsvorsitzenden in dem Brief mit. Nach Absprachen mit dem 2. Vorsitzenden und Organisator des Schützenfestes, Sascha Pohl, und der Entscheidung des Vorstandes, fälle das Schützenfest der Schützengesellschaft in diesem Jahr aus.

Die Würdenträger 2020 behalten ihr Amt bis zum nächsten Schützenfest im kommenden Jahr inne. Neue Könige werden in diesem Jahr nicht aus geschossen. Sollte sich im Herbst oder zum Ende des Jahres die Möglichkeit ergeben, eine öffentliche Veranstaltung zu planen und durchzuführen, will der Verein dieses kurzfristig erörtern und auch durchführen.

Einnahmen aus dem Schützenfest fallen weg

„Die finanzielle Lage ist durch diese Pandemie natürlich sehr angespannt. Alle Einnahmen, wie Verpachtung, Thekeneinnahmen und auch Schützenfest fallen weg. Ausgaben, wie Versicherung, Versorgung und auch Abführung der Beiträge an Kreissportbund und Landes- und Bundesverbände bleiben bestehen. Ich hoffe, dass es auch für die in Not geratenen Vereine eine bundes- bzw landesweite Entlastung geben wird. Der Landessportbund hat zwei Online-Befragungen geplant, um dieses Thema aufzugreifen. Ansonsten wird es finanziell, ab der zweiten Jahreshälfte sehr eng“, teilt Wiegand mit. „Der Vorstand wird sich diesbezüglich Gedanken machen, wie wir Ausgaben eventuell minimieren können oder aber finanziell von außen und auch durch Mitglieder unterstützt werden.“

Vereins-Chef Bernd Wiegand bemerkt abschließend: „Alle unsere persönliche und auch vereinsinternen Sorgen sind dann unwichtig, wenn es um unser aller Gesundheit geht. Die Schützengesellschaft steht, wie alle anderen Vereine, hinter den Beschlüssen und Einschränkungen zur Pandemie, auch wenn diese nicht immer schlüssig erscheinen. Hauptsache ist aber, dass wir alle aus dieser Lage gesund und ohne Schaden heraus kommen und unser persönliches und Vereinsleben wieder, wie gewohnt aufnehmen können.“