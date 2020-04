Spendenaktion für FSV Wacker 90 Nordhausen gestartet

Nordhausen. Anhänger können eine „Wacker-Aktie“ erwerben, um den Verein in der aktuellen schwierigen Situation finanziell zu unterstützen.

Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat eine Spendenaktion zur Unterstützung des Vereins ins Leben gerufen. „Die Aussetzung des Spielbetriebs in der Fußball-Regionalliga Nordost sowie Oberliga gefährdet auch bei uns die Einnahmen aus gleich mehreren Heimspielen. Einnahmeverluste, die in unserem Etat fehlen werden. Um diese schwierige Zeit überstehen zu können, rufen wir zu einer Solidaritätsbekundung in Form einer Spendenaktion zu Gunsten des Vereins auf“, erklärt der Verein und bietet allen Unterstützern ein besonderes Dankeschön.

Für eine Geldspende erhält jeder als zusätzlichen Dank eine sogenannte „Wacker-Aktie“. Jede Aktie ist ein Unikat, erkennbar an der fortlaufenden Nummerierung. Sie verfügt jedoch über keinerlei inneren oder äußeren verfügbaren oder einklagbaren Wert, erläutert der Verein.

Große Resonanz

Die Rolandstädter starteten die Spendenaktion am Gründonnerstag, die Resonanz in den ersten Tagen war überwältigend. Nicht nur aus Nordhausen oder der Umgebung, sondern aus ganz Deutschland meldeten sich Unterstützer, die sich ihre Wacker-Aktie sicherten. So kamen durch die unerwartet hohe Spendenbereitschaft bis Ostersonntag bereits 5.000 Euro zusammen.

„Bedingt durch die Corona-Krise mussten wir uns Gedanken machen, wie wir die fehlenden Einnahmen kompensieren können. Viele Vereine verkaufen Eintrittskarten für fiktive Spiele, dem wollten wir uns nicht anschließen. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Aktie in verschiedenen Beträgen als Spendenaufruf herauszugeben. So hat jeder Spender auch ein schönes Andenken an die Aktion“, sagt Wacker-Präsidiumsmitglied Uwe Rollfinke.

Die Wacker-Aktie kann über das Onlineformular unter www.wacker90.de/verein/wacker-aktie bestellt werden.