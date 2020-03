Hattorfer Herren lieben in ihren Spielen den Nervenkitzel

Siege und Niederlage – die vergangenen Tischtennisspiele boten für die Mannschaften des TTC Grün-Weiß Hattorf die ganze Bandbreite der Ergebnisse.

Während die erste Jugend beim Nikolausberger SC mit 0:4 aus dem Kreispokal ausgeschieden ist, hat die grün-weiße Damenmannschaft ihren ersten Sieg in der Rückrunde einfahren können. Dabei war es eine äußerst knappe Angelegenheit beim Tabellennachbarn TSV Seulingen. Anna Böttcher/Desireé Fürst legten zu Beginn das 1:0 vor, doch die Gastgeberinnen, die auf Platz vier nur einen Platz hinter den Hattorferinnen notiert sind, schlugen postwendend zurück und gingen in der Folge in Führung (1:3). Martina Kretschmer hielt ihr Team im Spiel, Sigrid Rusteberg siegte zum Ausgleich, ehe Böttcher sowie Fürst mit einem engen Fünfsatz-Sieg das Pendel wieder zurückschwingen ließen. Nach dieser kleinen Erfolgsserie ging es hin und her. Dem 5:4-Anschluss ließ Rusteberg das 6:4 folgen, nach dem 6:5 siegte Kretschmer zum 7:5. Als der TSV auf 7:6 heran kam, gelang Fürst schließlich der entscheidende Spielgewinn zum umjubelten 8:6, mit dem die Damen Rang drei in der Bezirksliga festigen konnten.

Spannung bei den ersten Herren

In der Bezirksklasse bekamen es die ersten Herren mit dem DJK Krebeck zu tun. Die vergangenen erfolgreichen Wochen haben bereits gezeigt, dass es das Team gerne spannend macht. Das sollte sich in dieser Partie wieder bewahrheiten, zumal dies nach dem deutlichen 2:9 im Hinspiel das Mindesziel war. Dieses Mal sollte es mit besser laufen, konzentrierte Hattorfer gingen durch Karsten Kühne/Marc Hensel, Mark Stiemerling/Felix Monjau sowie Kühne im Einzel mit 3:1 in Führung. Die Gäste ließen sich zwar nicht abschütteln, doch der TTC legte durch weitere Siege von Uwe Barke und Monjau immer wieder vor. Beim 5:5 drohte die Partie plötzlich zu kippen. Hensel gewann noch einmal zum 6:5, ein Doppelschlag des DJK aber führte zum 6:7 aus Hattorfer Sicht. Die Gastgeber hielten nun ihrerseits mutig dagegen, folgerichtig siegten sowohl Monjau als auch Olaf Oppermann zum 8:7 und besorgten so wiederum einen Matchball für ihre Farben. In einem dramatischen letztmöglichen Spiel sicherten sich die Gäste im Schlussdoppel durch ein 7:11, 11:9, 9:11, 11:6 und 11:8 gegen Kühne/Hensel noch ein Unentschieden im Hattorfer DGH.

Nich ganz so gut sieht es für die dritten Herren aus in der 1. Kreisklasse. Gegen den Tabellenführer aus Scharzfeld setzte es eine deutliche 0:7-Niederlage, wobei dies sicher kein Spiel war, bei dem unbedingt gepunktet werden musste. Dies gilt eher für die bevorstehenden Partien gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um das rettende Ufer in der Tabelle, das zwei Punkte entfernt ist.

Die vierten Herren haben es ihren Kollegen bereits vorgemacht und einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Kreisklasse gelandet. Im Samtgemeinde-Derby gegen den TSV Wulften II ging es um viel, rangierten vor der Partie doch beide punktgleich auf den letzten Plätzen. Daniel Großmann/Ralf Kasparek glichen das anfängliche 0:1 aus, Klaus Sukhardt bewies gute Nerven und siegte mit 11:9 im fünften Satz zum 2:1. Dem 2:2 ließ Kasparek das 3:2 folgen. Nervenstark mit drei Satzgewinnen in der Verlängerung erhöhte Dirk Peltret auf 4:2. Die Gäste kamen zwar wieder heran, doch Großmann und der gut aufgelegte Kasparek erhöhten den Vorsprung auf 6:3. Noch einmal konnte der TSV einen Punktgewinn landen, ehe Großmann/Kasparek den Hoffnungen der Gäste ein Ende setzten und mit ihrem zweiten Sieg das 7:4 und den damit verbundenen Sprung auf den Relegationsrang perfekt machten.