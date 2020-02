BG Göttingen trifft auf den Spitzenreiter FC Bayern München

Göttingen. Die Veilchen empfangen das BBL-Topteam am Dienstag ab 20.30 Uhr in der S-Arena. Im Hinspiel verpasste die BG nur um Sekundenbruchteile die Sensation.

Für die BG Göttingen geht es in der BBL nur zwei Tage nach dem Spiel bei Alba Berlin mit einer fast noch schwereren Aufgabe weiter. Am Dienstag ab 20.30 Uhr ist der Spitzenreiter FC Bayern München zu Gast in der Sparkassen-Arena.

Das Team von Bayern-Coach Oliver Kostic hat dabei im Vorfeld ein mindestens genauso kräftezehrendes Programm zu absolvieren. Am vergangenen Dienstag verloren die Münchener ihre EuroLeague-Partie bei Asvel Villeurbanne (Frankreich), am Freitag unterlagen die Münchener in der EuroLeague gegen Valencia Basket (Spanien), um dann in der BBL am Sonntag die Gießen 46ers zu besiegen.

Erst eine Niederlage – bei den MHP Riesen Ludwigsburg – mussten die Münchener bisher in der Bundesliga hinnehmen. Dennoch wurde Headcoach Dejan Radonjic Anfang Januar von seinem Amt entbunden; Kostic übernahm. „München spielt jetzt mit etwas mehr Tempo, hat dadurch mehr Angriffe und sucht den schnellen Abschluss“, analysiert BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep.

Anfang Dezember waren die Veilchen ganz nah dran an der Überraschung. 81:79 führte die Roijakkers-Truppe im Audi Dome sechs Sekunden vor Spielende, schaffte es aber nicht, den letzten Wurf zu verhindern – München gewann 82:81. Mit rund 85 erzielten Punkten pro Partie liegen die Bayern im Liga-Ranking nur auf Platz zehn. Nur 74 zugelassene Punkte pro Spiel sind aber Bestwert. „Wenn man gegen solche großen Teams wie München eine Chance haben will, muss man sie respektieren, aber ohne Angst spielen“, sagt van der Zweep.