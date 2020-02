Spiele der HSG oha und Falken fallen sturmbedingt aus

Das Sturmtief Sabine hat am gestrigen Sonntag für reichlich Wirbel in Nord- und Westdeutschland gesorgt – auch beim Sport. So fiel unter anderem die geplante Begegnungen der Verbandsliga-Handballer der HSG oha gegen die SG Börde aus. Auch die Partie der Harzer Falken in der Eishockey-Regionalliga beim ECW Sande wurde vorsorglich abgesagt.

Bei den Handballern der HSG trudelte die Absage des Gastspiels der SG Börde im Hattorfer DGH am Sonntagvormittag ein. „Börde hat aufgrund der Sturmwarnungen die Absetzung beantragt. Ein neuer Termin ist offen“, informierte HSG-Coach Jens Wilfer. Mögliche Nachholtermine liegen vor allem in den Osterferien, hier klafft derzeit die einzige Lücke in den Spielkalendern. Sollte es aufgrund der Hallensituation bei der HSG jedoch nicht möglich sein, während der Ferien zu spielen, müsste wohl auf einen Wochentag ausgewichen werden.

Die beiden weiteren Sonntags-Begegnungen in der Handball-Verbandsliga blieben von dem Sturm unberührt. Die HSG Rhumetal empfing in Katlenburg den SV Alfeld, der MTV Braunschweig II hatte die TG Münden zu Gast.

Absagen beim Eishockey

Anders war die Lage in der Eishockey-Regionalliga Nord. Aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes hatte der Niedersächsische Eissport-Verband es seinen Vereinen freigestellt, die am Sonntag angesetzten Spiele durchzuführen, oder abzusagen. Die Partie der Falken am Jadebusen wurde bereits am Samstagabend abgesagt, am Sonntag folgte auch das Spiel der Weserstars Bremen in Salzgitter.

Für die Begegnung der Braunlager vor den Toren Wilhelmshavens wurde schnell ein neuer Termin gefunden. Nachgeholt werden soll das Duell der beiden Topteams der Hauptrunde im Haifischbecken in Sande nun am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr.

Auch in der Eishockey-Oberliga Nord fielen mehrere Sonntagsbegegnungen aus. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hatte sich sogar entschieden, sämtliche für den Sonntag angesetzten Spiele vorsorglich aus Sicherheitsgründen abzusagen.