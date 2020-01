Wacker Nordhausen bleibt vorerst in der Warteschleife

Der FSV Wacker 90 Nordhausen muss sich in der Fußball-Regionalliga Nordost weiter gedulden. Auch die zweite Partie der Rückrunde am Sonntag beim Bischofswerdaer FV wurde nun abgesagt. Auch in der Oberlausitz ist der Rasenplatz im Volksbank-Sportpark an der Wesenitz in unbespielbarem Zustand. Wenn...