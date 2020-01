Festung Mahntehalle soll auch gegen Münden verteidigt werden

Nach der dreiwöchigen Spielpause über Weihnachten und Silvester sind die Handballer der HSG oha nun wieder voll gefordert. In der Verbandsliga empfangen die Harzer am Samstag ab 17 Uhr die TG Münden in der Herzberger Mahntehalle. „Es ist die letzte Partie der Hinserie, ich sehe es aber eigentlich...