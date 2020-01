Die Schlittenhunde rennen wieder rund um Clausthal-Zellerfeld

In diesem Jahr soll das 38. Oberharzer Schlittenhunde Adventure 2020 mit reinrassigen Schlittenhunden am 8. und 9. Februar in Clausthal-Zellerfeld stattfinden, ergänzt um zwei Highlights für Teilnehmer und Zuschauer: Es finden die Internationale Deutsche Meisterschaft sowie das Rennen um den „Großen Harzpokal“ in allen Klassen bei mindestens fünf Startern pro Klasse statt.

Veranstalter des Oberharzer Schlittenhunderennens ist die Tourist-Information Oberharz in Clausthal-Zellerfeld, betrieben von der GLC Glücksburg Consulting AG, und der Sportverein Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland (SRSD). Im Oberharz veranstaltet und sichert die GLC schon seit 2012 das traditionsreiche Schlittenhunderennen, welches ansonsten aufgrund des hohen finanziellen Risikos nicht hätte fortgeführt werden können.

Nach den spannenden Qualifikationsrennen an beiden Renntagen wird am Sonntag gegen 15.30 Uhr der Internationale Deutsche Meister im Rennen der reinrassigen Schlittenhunde bei der Siegerehrung vor Ort feierlich gekürt und außerdem der „Große Harzpokal“ an den Sieger übergeben. Dazu werden die schnellsten Schlittenhunde Teams aus Deutschland, aber auch international, in Clausthal-Zellerfeld erwartet.

Das Renngelände auf der Bockswieser Höhe wird für das Rennen in ein Winterparadies mit einer Top-Rennstrecke sowie angrenzendem Wintererlebnismarkt mit Verkaufs- und Genussständen ausgebaut. Die Strecke bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert, so dass alle Zuschauer die Starts und Zieleinläufe gleichzeitig verfolgen und viele Bereiche des Rennkurses überblicken können.

Begeisternde Kraft der Hunde

„Schlittenhunderennen zu fahren ist eines der schönsten Hobbys und es begeistert mich immer wieder, zu sehen, mit wieviel Kraft und Freude die Hunde bei so einem Rennen dabei sind und wie das Renn-Fieber vom Musher auf sie überspringt“, erklärt Wolf-Dieter Polz, Präsident des SRSD und erfahrener Rennleiter. Auch in diesem Jahr wird Polz wieder die sportliche Durchführung des Rennens übernehmen und an der Strecke fachkundig moderieren.

„Nach zwei Jahren ohne Schnee halten wir alle Daumen gedrückt, damit uns das Wetter in diesem Jahr eine super Schneelage für das Schlittenhunderennen beschert. Dieses traditionelle Event ist so einzigartig im Harz, weshalb wir jedes Jahr daran festhalten und die Hoffnung nicht aufgeben, es erneut erleben zu dürfen“, unterstreicht Edith Brasche, Veranstalterin und Vorstand der GLC AG.

Zum Renntermin werden zahlreiche Schlittenhundegespanne mit mehr als 400 Schlittenhunden der Rassen Siberian Husky, Samojeden und Alaskan Malamuten aus ganz Nordeuropa im Oberharz erwartet. Dabei werden nur reinrassige Schlittenhunde zu sehen sein. Die spannenden Wettkämpfe beginnen an beiden Tagen jeweils um 10.30 Uhr. Die letzten Rennen starten dann um 14.30 Uhr. Die Strecke hat je nach Wetter- und Schneelage eine Länge zwischen 6 und 10 km. Große und kleine Zuschauer und Gäste erwartet rund um die Rennen täglich ein buntes Stände- und Rahmenprogramm. Die Hunde dürfen im Fahrerlager natürlich auch aus der Nähe betrachtet und – mit Erlaubnis der Musher – gestreichelt werden.

Ein kostenfreies Programmheft mit allen Einzelheiten zu den Rennabläufen und Informationen zu den Hunderassen und Mushern ist im Vorfeld in der Tourist Information Clausthal-Zellerfeld sowie an den Tageskassen am Renngelände erhältlich. Kinder bis 14 Jahre haben zudem freien Eintritt.

Weitere Informationen in der Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld, Telefon 05323/81024, unter www.oberharz.de, oder per E-Mail an info@oberharz.de.