Wacker Nordhausen trifft Sonntag auf Viktoria Berlin

Nordhausen. Die Nordhäuser wollen an den Topteams der Regionalliga Nordost dran bleiben. Allerdings scheint es beim FSV Wacker finanzielle Probleme zu geben.

Für die Fußballer des FSV Wacker 90 Nordhausen steht in der Regionalliga Nordost der Jahresendspurt an. Drei Partien sind bis zum Jahreswechsel noch angesetzt, los geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FC Viktoria 1899 Berlin. Spielbeginn im Albert-Kuntz-Sportpark ist um 13.30 Uhr.

Nach der 1:3-Niederlage beim BFC Dynamo sind die Rolandstädter im nächsten Duell mit einem Hauptstadtclub unter Zugzwang, wollen sie nicht komplett den Anschluss an die vorderen Plätze verlieren. Die Gäste reisen als Neunter in den Südharz, mit nur 13 Gegentoren stellen sie die stärkste Abwehr der Liga.

Ob sich die Wacker-Profis allerdings auf das Spiel konzentrieren können, scheint offen. So berichtet eine große deutsche Tageszeitung über Zahlungsschwierigkeiten bei den Nordhäusern, der Verein soll mit zwei Monatsgehältern in Verzug sein.