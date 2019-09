Am Ende zählen für die HSG oha nur die beiden Punkte

Am Ende zählen die Punkte – das klingt abgedroschen, nach dem 27:24 (15:10)-Sieg der Verbandsliga-Handballer der HSG oha gegen die zweite Mannschaft der HSG Nienburg ist das allerdings das passende Fazit. In der für einen Heimspielauftakt nicht ganz so gut besuchten Mahntehalle gewann der Gastgeber...