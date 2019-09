Der Teamgedanke zählt beim Great Barrier Run besonders

Göttingen. Der Hindernislauf am Sportgelände der Göttinger Uni findet am Samstag zum fünften Mal statt. 23 Hindernisse sind über 5 km verteilt zu bezwingen.

Südniedersachsens größter Hindernislauf, der Great Barrier Run, feiert am Samstag mit der bereits fünften Auflage ein kleines Jubiläum. Der Lauf in Göttingen bietet eine einzigartige sportliche Herausforderung, die sich vor allem auch durch den besonderen Teamgedanken auszeichnet.

Es ist eine wahre Erfolgsgeschichte, die der Great Barrier Run schreibt: Aus einer Idee, mehr Menschen in Göttingen und Umgebung zu sportlicher Aktivität zu motivieren, ist eine wahre Massenbewegung geworden. Dabei scheint es zunächst wenig attraktiv zu sein, durch den Matsch zu robben, über hohe Hindernisse zu klettern oder sich an Leitern entlang zu hangeln. Jedoch ist es genau das, was den Reiz ausmacht: Im Team gemeinsam Hindernisse zu überwinden, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und das Gefühl zu genießen, am Ende einen wirklich besonderen Parcours gemeistert zu haben.

23 Hindernisse auf fünf Kilometern

Insgesamt müssen auf den fünf Kilometern in diesem Jahr 23 Hindernisse bezwungen werden – auch das ist eine Rekordzahl. Dabei hat sich das Organisationsteam neue Herausforderungen ausgedacht, die den Teilnehmenden besondere Geschicklichkeit und Motivation abverlangen. Was die Sportler genau erwartet, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis: „Wir wollen es wie jedes Jahr ein bisschen spannend machen, nur so viel sei verraten: Es wird beliebte Klassiker auf der Strecke geben, die – für sich genommen – schon richtig Teamwork erfordern, aber auch neue Elemente werden mit eingebaut sowie bestehende Hindernisse ausgebaut“, gibt sich Organisator Mischa Lumme voller Vorfreude auf das Event. Mehr als 500 Runner werden den 5 km-Parcours sogar zweimal durchlaufen und somit 46 Hindernisse zu meistern haben.

Bei dieser Art der Herausforderung ist es klar, dass es auch wieder zahlreiche Zuschauer geben wird, die die Teilnehmenden lautstark anfeuern werden. „Der Great Barrier Run ist als familien- und zuschauerfreundliches Sportevent konzipiert, bei dem man den ganzen Tag genießen kann“, erklärt Mitorganisator Lukas Dannenberg. „Die Startgruppen werden verteilt von 9 bis 16 Uhr auf die Runde geschickt. So verhindern wir, dass es zu langen Wartezeiten auf der Strecke kommt und es gibt für die Zuschauenden immer etwas zu sehen“, führt Dannenberg den Ablauf des Tages weiter aus.

Volksfest-Charakter

Eine große internationale Food Truck Meile, Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder, ein DJ und ein Biergarten sorgen bei freiem Eintritt für einen Sportvolksfest-Charakter. „Wir möchten Südniedersachsen einladen und unser vielseitiges Sportzentrum der Universität präsentieren – vielen ist gar nicht so bewusst, was hier alles möglich ist“, freut sich Lumme über zahlreiche Gäste. „Wir erwarten bei gutem Wetter insgesamt über 6.000 Menschen zu dieser fantastischen Veranstaltung, was uns mit Stolz erfüllt.“

Förmlich überrannt wurden die Verantwortlichen bei den Anmeldungen zum Kinderlauf. 450 Nachwuchssportler werden um 9 Uhr die zwei Kilometer und sieben Hindernisse in Angriff nehmen.