160 junge Sportler sind beim Kinderturnfest in Förste dabei

Der MTV Förste hat eine traditionelle Veranstaltungen des Turnkreises Osterode ausgerichtet. Dabei trafen sich 160 Mädchen und Jungen aus 13 Vereinen des Altkreises Osterode, die entweder am Kreiskinderturnfest des Turnkreises Osterode oder am Minisportabzeichen des Kreissportbundes Göttingen-Osterode teilnehmen wollten.

Helga Maaß, erste Vorsitzende des Turnkreises, brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass sich so viele Sportlerinnen und Sportler sowie politischer Vertreter eingefunden hatten. Dabei vergaß sie nicht, dem MTV Förste für das Ausrichten der Aktivitäten auf dem Sportplatz der Ortschaft ein großes Dankeschön auszusprechen.

Bewegung ist ausgesprochen wichtig

Kreisrat Marcel Riethig betonte in seinem Grußwort, dass die Bewegung für kleine Kinder ausgesprochen wichtig ist. Dass er zu dem Wort steht, machte er damit deutlich, dass er mit seinem zweijährigen Sohn auch den Parcours in Angriff nahm. Er dankte Helga Maaß und dem gesamten Team, welches das sportliche Treffen auf die Beine gestellt hatte.

Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Osterode, Peter Wendlandt, erinnerte in seinem Grußwort daran, dass es den Kreiskinderturntag schon sehr lange gibt. Er könne sich sehr gut daran erinnern, damals selbst in Scharzfeld dabei gewesen zu sein. „Es war eine tolle Zeit“, so Wendlandt.

Dank an alle Unterstützer

Michael Kasten, Vorsitzender des MTV Förste, versicherte, dass nicht nur er sich als Sportler, sondern auch als Mitglied des Ortsrates darüber freue, dass dieses Fest in Förste ausgetragen werde. Er dankte allen, die mit dazu beigetragen hatten, dass es so ansprechen auf die sportlichen Beine gestellt werden konnte.

Dann gingen die Kinder an den Start. Die einen maßen sich im Dreikampf der Leichtathleten, die anderen im Drei- oder Sechskampf der Turner, bei dem die Mädchen des TV GutsMuths Scharzfeld in fast allen Jahrgängen sehr gute Platzierung zu verbuchen hatten. Bei den Staffeln gab es sechs unterschiedliche Starts, aber ausnahmslos stolze Läufer und Läuferinnen.

Dreikampf Leichtathletik (weiblich)

Jahrgang 2012: 1. Emma Heise (TVG Hattorf), 2. Lana Doping (MTV Herzberg) und Mira Makowski (TV Hörden)

Jahrgang 2011: 1. Jelde Günzelmann (MTV Förste), 2. Emilia Tslvanidis (MTV Gittelde), 3. Jasmin Bemsdorf (TVG Hattorf)

Jahrgang 2010: 1. Lin Winter (MTV Gittelde), 2. Elsa Werner (TVG Hattorf), 3. Marie Masselot (TSV Wulften)

Jahrgang 2009: 1. Emilie Bechmann (TVG Hattorf), 2. Johanna Wachsmuth (MTV Gittelde), 3. Johanna Peter (TV Hörden)

Jahrgang 2008: 1. Rayan Bashir Habib (TVG Hattorf), 2. Leni Röthig (MTV Herzberg), 3. Jonna Peinemann (MTV Förste)

Jahrgang 2007: 1. Lena Rohrmann (MTV Gittelde), 2. Lilly Hartmann (MTV Gittelde), 3. Mia Kumm (MTV Gittelde)

Jahrgang 2007: 1. Lena Gödecke (TV Hörden), 2. Hannah Olbrich (MTV Gittelde)

Dreikampf Leichtathletik (männlich)

Jahrgang 2013: 1. Emil Klapproth (TSC Dorste), 2. Andreas Flosins (TG LaPeKa), 3. Ahmed Shakil (TSC Dorste)

Jahrgang 2012: 1. Noah Masselot (TSV Wulften), 2. Noah Peinemann (MTV Förste), 3. Paul Böttger (MTV Förste)

Jahrgang 2011: 1. Lasse Wachsmuth (MTV Gittelde), 2. Hammad Shakil (TSC Dorste), 3. Till Wünsch (MTV Elbingerode)

Jahrgang 2010: 1. Niklas Bürger (MTV Herzberg), 2. Matti Kaiser (MTV Förste)

Jahrgang 2009: 1. Janne Röthig (MTV Herzberg), 2. Kai Schaper (MTV Herzberg), 3. Jesko Bruchmann (MTV Förste)

Jahrgang 2008: 1. Adrian Noack (SC HarzTor), 2. Youssef Bashir Habib (TVG Hattorf), 3. Alexander Gropengießer (TV Hörden)

Jahrgang 2007: 1. Jannis Weidemann (MTV Förste), 2. Simon Marx (TV Hörden)

Dreikampf Turnen

Jahrgang 2013: 1. Marlena Mühler (MTV Förste), 2. Marie Pauline Weigelt (MTV Förste)

Jahrgang 2012: 1. Theresa Hercher (TV GutsMuths Scharzfeld), 2. Sophie Dernedde (MTV Förste)

Jahrgang 2011: 1. Madeline Timm (TV GutsMuths Scharzfeld), 2. Isabel Isufi (MTV Förste), 3. Tamina Ranke (MTV Förste)

Jahrgang 2010: 1. Mia Picht (TV GutsMuths Scharzfeld), 2. Juliane Lüttje (TV GutsMuths Scharzfeld), 3. Emily Xhaferri (TV GutsMuths Scharzfeld)

Jahrgang 2009: 1. Jennifer Lüttge (TV GutsMuths Scharzfeld), 2. Lia Scharmer (TV GutsMuths Scharzfeld), 3. Mia Creutzer (TV GutsMuths Scharzfeld)

Jahrgang 2008: 1. Katharina Weigel-Gottschlich (TV GutsMuths Scharzfeld), 2. Zoe Heckel (TV GutsMuths Scharzfeld), 3. Nuria Fautz (MTV Förste)

Jahrgang 2007: 1. Meike Ahrens (TV GutsMuths Scharzfeld), 2. Isabell Hartung (GutsMuths Scharzfeld), 3. Maja Oehne (TV GutsMuths Scharzfeld)

Jahrgang 2006: 1. Alina Meike (TV GutsMuths Scharzfeld)

Jahrgang 2005: 1. Alissa Hercher (TV GutsMuths Scharzfeld)

Sechskampf Turnen Leichtathletik (weiblich)

Jahrgang 2012: 1. Melek Öztürk (MTV Herzberg), 2. Nele Scholtyseck (MTV Herzberg)

Jahrgang 2011: 1. Leandra Pritsini (MTV Herzberg)

Jahrgang 2010: 1. Finja Waßmann (TSV Wulften), 2. Hannah Neumann (TG LaPeKa)

Jahrgang 2009: 1. Jette Lüer (MTV Förste), 2. Emely Obermann (TG LaPeKa)

Jahrgang 2008: 1. Noemi Sinram (TG LaPeKa)

Jahrgang 2007: 1. Nele Behrens (MTV Förste), 2. Sophie Damköhler (TV GutsMuths Scharzfeld)

Jahrgang 2006: 1. Emely Böttcher (TV GutsMuths Scharzfeld), 2. Kim Ramlow (TV GutsMuths Scharzfeld), 3. Sofia Eicke (MTV Förste)

Sechskampf Turnen Leichtathletik (männlich)

Jahrgang 2008: 1. Iva Peney (TG LaPeKa)

Jahrgang 2007: 1. Felix Immer (TG LaPeKa)

Jahrgang 2006: 1. Carl Anderson (TG LaPeKa)

Staffeln

Slalomstaffel Mädchen: 1. TV GutsMuths Scharzfeld, 2. TV GutsMuths Scharzfeld, 3. MTV Gittelde

Slalomstaffel Jungen: 1. MTV Herzberg

Reifenstaffel: 1. MTV Gittelde, 2. TV GutsMuths Scharzfeld, 3. TV Hörden

Hindernisstaffel: 1. TV GutsMuths Scharzfeld, 2. MTV Gittelde, 3. TV Hörden

Egon v. Einem Gedächtnispokal: 1. TV GutsMuths Scharzfeld, 2. MTV Herzberg, 3. MTV Gittelde

Förster Staffel: 1. TV GutsMuths Scharzfeld, 2. TV Hörden, 3. MTV Herzberg