Herzberger Damen blicken trotz Niederlage positiv in die Saison

Nach der langen Sommerpause sind die Tischtennis-Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg recht erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Unbestrittenes Highlight der Woche war das Auftaktspiel der ersten Damen in der Landesliga. Nach dem etwas glücklichen Aufstieg in die fünfthöchste Spielklasse war mit dem MTV Bettingerode gleich ein Team in der Nicolaihalle zu Gast, das in der Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga nur knapp verpasst hatte und sicher einer der Favoriten um die Meisterschaft sein wird. Dennoch gingen die Gastgeberinnen, wenn auch ohne Jessica Wills, guten Mutes zur Sache. Unterstützt von zahlreichen Fans gingen zunächst die Doppel Vollbrecht/Recht und Schwark/Müller verloren, wobei Manuela Schwark und Steffi Müller die beiden ersten Sätze zum Warmlaufen benötigten und erst im fünften Satz in der Verlängerung scheiterten.

Leider sollte diese Konstellation zum gewohnten Bild im gesamten Spiel werden, von den elf letztlich in der Wertung befindlichen Spielen wurden fünf nach fünf Sätzen und bis auf das Eingangsdoppel alle weiteren Partien nach vier Sätzen und der Verlängerung entschieden.

Zuversicht vor den nächsten Spielen

Das Endergebnis von 3:8 spiegelt daher die Top-Leistungen, die beide Teams zeigten, leider nicht wieder. „Für super Ballwechsel gibt es nun mal leider keine Punkte zu gewinnen“, so der Tenor bei den Zuschauern. Die Herzberger Siege erspielten Steffi Müller, Manuela Schwark und Laura Vollbrecht. Nach diesem dennoch gelungenen Auftakt kann die Mannschaft voller Zuversicht in die nächsten Partien gehen – Einstellung, Einsatz und Motivation gegen die sympathischen Gäste aus dem Nordharz haben gestimmt.

Für Steffi Müller war das Damen-Spiel schon die zweite Begegnung der Saison, sie war tags zuvor bereits mit der ersten Herrenmannschaft in Esplingerode im Einsatz gewesen. In der Aufstellung Philip Böttcher, Christopher Jablonski, Steffi Müller, Gabriel Becker, Sebastian Lagershausen und Neuzugang Kevin Winter (vom TTC Osterhagen) wurde ein feiner 9:6-Sieg eingefahren. Böttcher/Jablonski führten dabei ihre Siegesserie fort und stehen, die vergangene Saison eingerechnet, bei 19:1-Spielen. Dennoch ging es aus den Doppeln mit einem Rückstand, wenig später lautete der Zwischenstand 2:4. Dann setzten Müller, Lagershausen und Winter die Akzente und brachten die Grün-Weißen mit 5:4 in Front. Danach lief es auch bei den anderen Akteuren besser. Nur noch Böttcher im Duell der Topspieler und Gabriel Becker mussten sich beugen, alle anderen Partien wurden für die Herzberger verbucht.

Damen II starten mit Sieg

An eigenen Tischen waren die zweiten Damen in der Bezirksliga gegen TTC PeLaKa II gestartet. Mit beiden Doppeln, Siegen von Alina Steinmetz (2), Joline Klemm (1), Lisa Napieralla (1) und Nicole Depping (2) wurde der 8:4-Sieg perfekt gemacht.

Mit einem Unentschieden musste sich die dritte Herrenmannschaft in der 1. Kreisklasse gegen den MTV Gittelde begnügen. Michael Recht, Stefan Sommer, Frank Nolte und Raja Schrader waren den Gastgebern zwar im Duell Mann gegen Mann mit 6:2 überlegen, da jedoch alle vier Doppel mit Herzberger Niederlagen endeten, kam es zum 6:6-Remis.

Bei den Jugendteams trugen zunächst zweite und dritte Vertretung der Herzberger ihr Vereinsderby aus. Dabei kannte die zweite Mannschaft mit den Nieft-Zwillingen Victoria und Katharina, Alina Weber, Maxim Ruder sowie der im Doppel eingesetzten Celine Tramowski kein Pardon gegen die Vereinskameraden und gewann mit 10:0.

Mit dem gleichen dominanten Ergebnis von 10:0 endete das erste Spiel der ersten Jugend gegen den TSV Odagsen. Hier benötigten Jamie Joel Hampel, Sophia Helbing, Nico Beck und Maxim Ruder nur eine gute Stunde, bis alle Spiele siegreich ausgetragen waren.