Michel Bauer gibt sein Comeback bei den Harzer Falken

Der Kader der Harzer Falken für die anstehende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord ist mittlerweile fast komplett. Neben Rückkehrer Michel Bauer steht auch das Torhüter-Trio fest.

Nach drei Spielzeiten ohne Eishockey ist Bauer zurück bei den Falken. Aus beruflichen Gründen hatte der 22-Jährige nach der Saison 2015/16 eine längere Pause eingelegt, nun wusste er direkt zu überzeugen. „Nach drei Jahren ohne Eishockey haben wir uns mit Michel darauf geeinigt, dass er zum Training kommen kann, und wir ihm die Möglichkeit geben, sich langsam wieder auf das Eis zu begeben. Doch aus langsam wurde nichts, er hat uns alle positiv überrascht, so dass wir ihn direkt nach der ersten Trainingswoche unter Vertrag genommen haben“, berichtet Trainer Jan Bönning.

„Natürlich merkt man hier und da, dass Michel eine längere Pause hatte, aber ich bin überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird, wenn er erstmal wieder ein paar Wochen voll im Eishockeytraining ist. Außerdem passt er perfekt in unser Schema mit jungen, deutschen, talentierten Spielern zu arbeiten“, erläutert der Coach. Bauer ist ein Braunlager Eigengewächs, sammelte im Nachwuchs aber auch Erfahrung in Wolfsburg, Langenhagen und Nordamerika. Als 16-Jähriger gab er dann in der Saison 2013/14 sein Oberliga-Debüt für die Falken.

Torhüter-Positionen besetzt

Mit Steve Themm und Frederik Schwieger haben die Braunlager außerdem die Positionen im Tor um die Nummer eins Donatas Zukovas besetzt. Themm wechselt von der EG Diez-Limburg in den Harz, Schwieger kommt aus der U20-Mannschaft aus Kassel.

„Steve wird uns weitere Qualität auf der Torhüter Position bringen. Er zählte in der Regionalliga West zu den besten Torhütern und ist eine super Alternative zu Donatas. Aufgrund seiner beruflichen Situation ist es uns möglich, mit zwei so starken Torhütern in die Saison zu starten“, sagt Bönning. Der 28-Jährige hat in den vergangenen Jahren in der Regionalliga West in Lauterbach, Hamm und Limburg gespielt, kann aber auch auf einige Saisons im Profieishockey zurückblicken. Für Leipzig, Dortmund und Königsborn war Themm in der Oberliga im Einsatz, bei seinem Heimatclub Kassel schnupperte er sogar DEL-Luft.

Schwieger stammt aus dem Nachwuchs des SV Brackwede, der in Bielefeld beheimatet ist. Über die Stationen Iserlohn und Essen fand der 19-Jährige schließlich in den Nachwuchs der Kassel Huskies. Durch Förderlizenzen konnte er schon bei den Huskies sowie in Lauterbach bei den Senioren Erfahrung sammeln. „Er hat zwei starke Torhüter an seiner Seite, an denen er sich jetzt orientieren und weiterentwickeln kann“, so Bönning weiter.