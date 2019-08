Marco Huck veranstaltet Kampfabend in Braunlage

Rusto Kraft aus Nordstemmen wird am 12. Oktober in Braunlage boxen.

Das Boxteam MH Boxing von Box-Star Marco Huck veranstaltet am Samstag, 12. Oktober, einen Kampfabend in Braunlage. Bereits seit Ende 2015 zieht es den jetzt ins Schwergewicht gewechselten Huck immer wieder nach Braunlage. Bereits 2016 bezeichnete er den Ort als seine neue Liebe, mehrfach bereitete er sich mehrfach am Fuße des Wurmbergs auf seine Weltmeisterschaftskämpfe vor und adelte Braunlage mit den Worten: „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.“ Sogar in das Goldene Buch der Stadt durfte er sich eintragen.

Nun hält er Wort und kehrt mit seinem zwischenzeitlich sehr erfolgreich aufgebauten Box-Team nach Braunlage zurück. Marco Huck wird selbst mit am Ring sein und seine Schützlinge unterstützen. Sein früherer Trainer Uli Wegner nannte ihn immer liebevoll „unseren Hucka“, nun werden die „Hucka- Jungs“ Artur Reis aus Wolfsburg, Armenak Hovhannisyan aus Hildesheim, Tommy Punch aus Wiesbaden und Rusto Kraft aus Nordstemmen boxen und die Fäuste fliegen lassen.

Sieben bis acht Kämpfe

Veranstaltungsort ist das Maritim Hotel, insgesamt sieben bis acht Kämpfe sind an diesem Abend vorgesehen. Auch die Verhandlungen mit dem aus Nordhausen stammenden Felix Lamm laufen. Vielleicht gelingt es, auch ihn als Lokalmatadoren für dieses Event zu verpflichten. „Das wäre ein richtiger Kracher aus der Harz-Region“, sagt Karl-Heinz Wolpers aus dem Management.

Der Deal für den Boxabend wurde zwischen Hucks Management um Bruder Kenan und Wolpers und den Verantwortlichen der Stadt Braunlage eingefädelt. Die Touristik- und Marketingchefin Cathleen Hensel, der Vorsitzende des Marketingbeirates Thomas Janßen und Hotelchef Burkhard Otto Küstner haben alles getan, um dieses Event nach Braunlage zu holen. Die Auftakt-Pressekonferenz ist für Anfang September in Braunlage geplant. Mitte bis Ende September ist dann ein öffentliches Box-Training auf dem Platz der „Neuen Mitte“ im Ortskern von Braunlage geplant. Einen Tag vor dem Kampfabend findet schließlich das öffentliche Wiegen in Braunlage statt.

Hochkarätige Kämpfe sind am 12. Oktober garantiert. Der Huck-Warrior Armenak Hovhannisyan wird um den hoch angesiedelten World Boxing Council Asian Boxing Council Light Heavy Title boxen – eine besondere Ehre für den Sportler und die Stadt Braunlage. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein in Niedersachsen lebender Sportler sich anschickt, zu den Top 20 der Welt vorzudringen“, erklärt Wolpers. Der WBC gehört neben der World Boxing Association (WBA), der World Boxing Organization (WBO) und der International Boxing Federation (IBF) zu den vier großen Boxverbänden, deren Weltmeistertitel international, und von den Verbänden untereinander, anerkannt werden.

Punch verteidigt Titel

Auch der 23 Jahre alte in Kassel geborene Tommy Punch wird seine große Klasse unter Beweis stellen. Er gewann Ende 2018 bereits in jungen Jahren den Titel des „World Boxing Council Youth Intercontinental Cruiser Title“. Diesen Titel muss er verteidigen. Es ist schon bemerkenswert, welcher Aufstieg Hovhannisyan und Punch seit ihrem ersten Auftritt in Braunlage im März 2018, gelungen ist. Beide trainieren hart und eisern, um weiter nach vorne zu marschieren. Beide haben das Ziel Weltmeister in ihrer Gewichtsklasse zu werden, die deutschen Box -Fachleute trauen ihnen diesen Erfolg durchaus zu.

Ein weiterer Kracher ist der Auftritt des 26 Jahre alten Supermittelgewichtlers Artur Reis aus Wolfsburg. Er ist bereits dreifacher Kick Box-Weltmeister und nun zum Boxen gewechselt. Reis bestreitet in Braunlage seinen dritten Profikampf. Sein Trainer Vitali Boot und das Management von MH Boxing trauen ihm eine große Karriere zu.

Kampfmaschine Rusto Kraft

Die 27-jährige Kampfmaschine Rusto Kraft aus Nordstemmen ist der nächste Boxer aus dem Team MH Boxing, der in den Ring steigen wird. Er hat bisher keine Niederlage und konnte seine drei Profikämpfe eindrucksvoll für sich entscheiden. Weitere sehr gute Kampfpaarungen werden zeitnah veröffentlicht.

Nach aktuellem Stand könnte Ran Fighting den Kampfabend über seine Plattformen sogar live übertragen.

Der Vorverkauf ist online unter www.eventim.de bereits angelaufen. Vorverkaufsstellen in Braunlage sind die Touristinformation, Puppe’s Harzer Spezialitäten & Brotzeitstube und das Maritim Berghotel.