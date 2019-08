Neun Altkreis-Teams kämpfen in 1. Kreisklasse Nord um Punkte

Neun Mannschaften aus dem Altkreis Osterode gehen in dieser Saison in der 1. Kreisklasse Nord an den Start – genauso viele wie in der vergangenen Spielzeit. Nicht mehr dabei sind die beiden Absteiger VfL 08 Herzberg und SV Rotenberg II. Dafür ist der 1. FC Freiheit wieder zurück. Aus der Kreisliga abgestiegen ist der VfB Südharz.

Einen klaren Titelfavoriten gibt es vor dem Start nicht. Die Eichsfelder Teams, Vizemeister FC Seebern und der SC Eichsfeld, werden genauso ein Wort mitreden wollen wie der Vorjahresdritte aus Hattorf und die Südharzer, die den direkten Wiederaufstieg anstreben. Eine starke Saison wird auch dem FC Eisdorf zugetraut.

VfB Südharz

Nach dem Abstieg hofft man beim VfB endlich wieder auf mehr Erfolge. Angesichts des erfahrenen Kaders sollte sicher eine vordere Platzierung möglich sein.

Kader: Pascal Levin, Dennis Ernst, Daniel Froitzheim, Jannis Aderhold, Florian Quade, Daniel Quade, Ibo Özer, Tim Neufert, Lennard Hupbach, Deniz Avanas, Abdulrahman Baker, Tobias Langer, Lars Thiele, Jean-Luc Doudou, David Hoffschläger, Javier Solorzano, Ruben Marx, Christian Spindler, Dennis Westerkamp.

Neuzugänge: Mohamed Samsy Diaby (SV Rot-Weiß Kraja), Justin Wriedt (SSV Neuhof).

Abgänge: Phil Degenhardt.

Trainer: Olaf Jödicke.

Der FC Merkur Hattorf. Foto: Verein

FC Merkur Hattorf

Unter dem neuen Trainerduo peilt man bei Merkur wieder einen Platz in den Top drei an.

Kader: Robert Hitz, Jannik Waldmann, Gerrit Bergmann, Jörn Wehmeyer, Ole Fahrtmann, Jens Beushausen, Hendrik Riechel, Mehmet Akgök, Jannik Rogge, Sahin Ametoglu, Samuel Becker, Lukas Böttcher, Joshua Renner, Steven Rütters, Christian Beyer, Thore Fahrtmann, Marco Helmboldt.

Neuzugänge: Sascha Preimann, Marcel Deppe (beide SV Rotenberg), Tobias Böttcher, Lennert Sukhardt, Christof Schüßler, Luca-Finn Spillner (alle A-Jugend JFV Rhume-Oder), Bastian Schirmer (SV Schwarzer Berg).

Abgänge: Ruven Schröter (FC Eisdorf), Dennis Kiekenap, Jan-Sebastian Spatzier (beide Karriereende).

Trainer: Jens Beushausen und Marco Helmboldt.

Der SV Förste. Foto: Stefan Buchhop

SV Förste

Der SV möchte auch in dieser Spielzeit eine gute Rolle spielen. In der Vorsaison wurde das Team von Trainer Ralph Körber Vierter.

Kader: Lars Meister, Janik Stäblein, Jannis Wendt, Jan Römermann, Pascal Wägener, Jan Albrecht, Kevin Zarins, Felix Schmidt, Nicolai Herr, Christian Ehrhardt, Pascal Lohr, Lukas Kurze, Steve Fabinger, Alexander Schmidt, Torben Sanders, Jannik Töpperwien.

Neuzugänge: Leon Rohrmann, Tim Albrecht (beide eigene Jugend), Jannik Leimeister (A-Jugend JFV Rhume-Oder), Dennis Engler (VfL 08 Herzberg), Jonathan Preuss, Kai Römermann (beide zweite Herren), Ralf Doerge (TSC Dorste).

Abgänge: Christian Bergmann (FC Lindau), Thorben Slotosch (SG LVB Leipzig), Jan-Lennard Rother (SV Dammheim).

Trainer: Ralph Körber.

Der SV Viktoria Bad Grund. Foto: Wolfram Marx

SV Viktoria Bad Grund

Bei den Bergstädtern gilt es, die Lücke zu füllen, die in der Offensive nach dem Wechsel von Torjäger Domenic Stein entstanden ist. Mit 32 Treffern war er in der vergangenen Saison mit Abstand bester Torschütze der Liga.

Kader: Engin Cankur, Rene Schmalstieg, Rene Beede, Kevin Jahn, Nils Besoke, Patrick Springer, Paul Habel, Max Irion, Eric Schneider, Astib Taqi, Dennis Hoffmeister, Joshua Nottbohm, Pascal Igney, Melvin Kelp, Michael Badermann, Julian Lehn, Patrick Schmidt, Sascha Lösch, Lukas Marx, Ian Schmidt, Luca Schenker, Maik Horenburg, Shahien Afkari.

Neuzugänge: keine.

Abgänge: Domenic Stein (SG BW Bockelnhagen), Timo Blunck (TuS Clausthal-Zellerfeld), Seth Baumbach (Karrierepause).

Trainer: Benjamin Klinzing.

Der FC Eisdorf. Foto: Verein

FC Eisdorf

Bei vielen gilt der FC als Geheimfavorit. Die Testspiele verliefen bereits vielversprechend.

Kader: Pascal Müller, Lucas von Einem, Christopher Conrad, Jonas Meinecke, Tim Pflugfelder, Ruven Schröter, Pierre Wode, Roman Bode, Nicolas Gropengießer, Nils Ueberschär, Thilo Ettig, Marius Koch, Robin Burgholte, Jonah Kriebel, Lukas Hagenbruch, Niklas Meißner, Julian Fuchs, Marcel Riedel, Patrick Bohnhorst, Yanneck Meinecke, Alexander Pilz.

Neuzugänge: Malte Semm, Cedric Hartung, Philipp Schimmeyer (alle TuSpo Petershütte), Niklas Linke, Ruven Schröter (beide FC Merkur Hattorf), Pasquale Massari (SV Lerbach).

Abgänge: Malte Agsten (Fußballpause), Jacek Ciesla.

Trainer: Ruven Schröter.

Der SV RW Hörden. Foto: Verein

SV Rot-Weiß Hörden

Wie im Vorjahr will man in Hörden einen Platz im gesicherten Mittelfeld erreichen.

Kader: Timo Schulze, Malte Finster, Philipp Heitmüller, Finn Lips, Adrian Trautmann, Maurice Dubiel, Mehmet Celik, Pascal Klawonn, Nico Lauenstein, Justin Adler, Yannik Minde, Hendrik Bierkamp, Mario Hente, Michel Jiru, Steffen Kobrig, Patrick Deppe, Serkan Demirbas, Timo Jödecke, Tobias Hetzel, Tobias Schreier, Tobias Thiele.

Neuzugänge: Markus Deppe (A-Jugend TuSpo Petershütte), Arne Schmidt (A-Jugend JFV Rhume-Oder).

Abgänge: Adrian Blanke (SC HarzTor), Vahid Ramadanovic (SV Eintracht Hahle).

Trainer: Uwe Lauenstein.

TSV Eintracht Wulften

Unter dem neuen Trainerduo will man sich weiter in der Liga etablieren. In der vergangenen Spielzeit schaffte Wulften als Aufsteiger recht sicher den Klassenerhalt.

Kader: Tom Hampel, Martin Bleicher, Dario Dybowski, Rene vom Hofe, Andre vom Hofe, Alexander Ohnesorge, Jan-Christoph Ohnesorge, Benjamin Jung, Michael Geile, Björn Heise, Thorben Topel, Jonas Wemheuer, Kim Behrens, Umut Ates, Lucas Jung, Ole Kellner, Aaron von der Heide, Fabian Kirchhoff, Kevin Bähr, Philip Bertram, Sandro May, Yannick Müller, Lennart Preuß, Thomas Reinold, Janik Schmid, Serkan Sentürk, Sören Strümper, Julian Geile, Keith Dreymann, Timon Kurz, Marcel Häger.

Neuzugänge: Marvin Kautz, Maurice Lakemann, Jan Schulze (alle A-Jugend JFV Rhume-Oder), Johannes Hille (SV Viktoria Gerblingerode), Dennis Bähr.

Abgänge: Andreas Minne (1. FC Freiheit).

Trainer: Erik Jünemann und Rene vom Hofe.

Der SV Lerbach. Foto: Verein

SV Lerbach

Mit einigen Neuen im Team strebt man in Lerbach eine sorgenfreie Saison ohne große Abstiegsnöte an.

Kader: Pascal Wohltmann, Jonas Drochelmann, Velislav Getov, Nicklas Reinhardt, Enrico Freitag, Tobias Rott, Moritz Rott, Jan Meyer, Sebastian Bierwirth, Marcel Rajkovic, Nadierjiang Kurexi, Florian Borrmann, Maverick Eisfelder, Martin Dauben.

Neuzugänge: Nico Wagenländer, Maurice Sieling (beide FC Zellerfeld), Lucas Wohltmann (TuS Clausthal-Zellerfeld), Arne Hoffschlaeger (SV Rotenberg), Johnson Kwabena Darko, James Selasi Deku (beide Ghana), Landry Cherif Dipama (Burkina Faso).

Abgänge: Daniel Wittenberg (FC Windhausen), Jörg Twardogorski (1. FC Freiheit).

Trainer: Brian Fischer.

Der 1. FC Freiheit. Foto: Verein

1. FC Freiheit

Beim Aufsteiger dürfte entscheidend sein, welche Spieler Coach Axel Bertram jeweils zur Verfügung stehen. In Topbesetzung ist dem FC einiges zuzutrauen.

Kader: Kai Töpperwien, Maurizio Giuffrida, Florian Bratke, Alparslan Arslan, Sercan Carildak, Patrick Ernst, Philip Fischer, Artur Gaus, Stefan Groß, Yannik Hahn, Rico Hausmann, Yanis Karia, Sebastian Kirschstein, Hendrik Rabanda, Nico Rajkovics, Oiacim Selmi, Kevin Steuerwald, Maurice Strüver, Markus Töpperwien, Fabian Weide, Yan-Merten Winkler, Torben Wunderlich, Jan-Hendrik Freye, Michael Kurs.

Neuzugänge: Daniel Chahrour (FC Westharz), Marco Köhler (TuSpo Petershütte), Andreas Minne (TSV Eintracht Wulften), Sebastian Schein (SG Lenglern), Jörg Twardogorski (SV Lerbach), Lucas Rennebaum (VfR Dostluk Osterode), Jannik Larsen, Ugur Benzer (beide VfL 08 Herzberg).

Abgänge: Antonio Caparelli, Massimo Caparelli (beide TuSpo Petershütte), Sammis Gerloff (Braunschweig), Steven Kunze, Mohammad Aldeib.

Trainer: Axel Bertram.

Die weiteren Teams der 1. Kreisklasse Nord: FC SeeBern, SC Eichsfeld, SG Pferdeberg, TSV Ebergötzen.