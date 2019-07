Grizzlys Wolfsburg treffen im Harz wieder auf Kölner Haie

Die Eishockey-Fans der Region dürfen sich Ende August wie schon in den vergangenen Jahren auf das Gastspiel zweier DEL-Mannschaften in Braunlage freuen. Am Freitag, 30. August, treffen die Grizzlys Wolfsburg im Wurmbergstadion auf die Kölner Haie, los geht es um 19.30 Uhr. Es ist die Neuauflage des Spiels aus dem vergangenen Sommer, damals gewannen die Haie vor knapp 2.000 Zuschauern mit 4:2.

Der Testspieltermin der Wolfsburger im Harz hat sich mittlerweile als Teil der Saisonvorbereitung der Grizzlys etabliert. Sowohl die Niedersachsen unter der Leitung des neuen Headcoaches Pat Cortina als auch die Kölner werden das Aufeinandertreffen am Wurmberg nutzen, um sich den Fans zu präsentieren. Die zahlreichen Neuzugänge beider Mannschaften werden dabei ebenfalls zu beobachten sein.

NHL-Star zu Gast

Ob sich wie im vergangenen August auch wieder Leon Draisaitl die Partie anschauen wird, darf allerdings bezweifelt werden. Der NHL-Star, im Nachwuchs der Haie großgeworden, hatte vor Jahresfrist dem Wurmbergstadion einen überraschenden Besuch abgestattet. Allerdings stand da auch noch sein Vater Peter Draisaitl an der Bande der Domstädter. Inzwischen hat Mike Stewart das Zepter bei den Kölnern übernommen. Ziemlich sicher wird aber ein alter Braunlager Bekannter mit von der Partie sein: Mark Mahon, in den 90er Jahren gefeierter Stürmer am Fuße des Wurmbergs, zieht bei den Haien als Sportdirektor die Fäden.

Der Vorverkauf für die Begegnung hat inzwischen begonnen, ab sofort können die Eintrittskarten im Harz an den folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Tourist-Informationen Braunlage, Hohegeiß und St. Andreasberg, Eisstadion Braunlage und Puppe’s Harzer Spezialitäten in Braunlage. Kinder von 7 bis 17 Jahren zahlen 5 Euro, Erwachsene 10 Euro – egal, ob Steh- oder Sitzplatz. Das Eisstadion am Wurmberg öffnet am Spieltag ab etwa 17.30 Uhr.