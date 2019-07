34. Harz-Leine-Cup in Osterode startet am Mittwoch

Ab Mittwoch, 24. Juli, wird bei der zweiten Station des diesjährigen Harz-Leine-Cups aufgeschlagen, das Tennisturnier findet bereits zum 34. Mal statt. Gastgeber ist der TC Rot-Weiß Osterode, die Finalspiele sind für Samstag angesetzt. Gespielt wird nicht nur auf der Anlage in der Scheerenberger Straße, sondern in den frühen Runden auch auf den Plätzen des TV Sösetal-Förste. Zudem kann bei Bedarf auf die Plätze des TC Wulften ausgewichen werden.

Neben den stark besetzten Konkurrenzen der Herren und Damen wird auch im Jugendbereich gespielt. Bei den Jungen stehen die Altersklassen M16, M14 und M12 auf dem Programm, bei den Mädchen wird in den Klassen W16 und W14 gespielt. Rund 120 Meldungen liegen insgesamt vor.

Erste Station in Göttingen

Bereits ausgespielt wurden die Sieger der ersten Station, Ausrichter war der TSC Göttingen. Bei den Herren holte sich Niklas Gerdes den Titel, er bezwang im Finale Oliver Tobisch. Beide sind in Osterode allerdings nicht am Start, die Setzliste der Herren wird von Hannes Meier, Nummer 278 der deutschen Rangliste, angeführt. Der Göttinger hatte bei seinem Heimturnier das Halbfinale erreicht.

Bei den Damen behielt Isabel Heupgen, Nummer 305 der deutschen Rangliste, die Oberhand und siegte knapp im Match-Tiebreak gegen Sarah Drohnen-Dauser (Nummer 361). Die beiden Kontrahentinnen könnten sich schon in Osterode im Finale wiedersehen, sie führen die Setzliste an der Söse an.

Die beiden Turniere zählen einzeln als DTB-Ranglistenturnier. Zudem gibt es eine Gesamtwertung, in der es um den Harz-Leine-Cup geht. Anders als in den Vorjahren fehlt in diesem Sommer mit dem Turnier in Duderstadt die dritte Station des Cups. Ob 2020 wieder im Eichsfeld gespielt wird, ist noch offen.