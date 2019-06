C-Jugend des JFV Rhume-Oder holt den Sieg im Kreispokal

Nicht nur bei den Senioren ging es am Wochenende um die Fußball-Kreispokale, auch der Nachwuchs kämpfte um den Sieg in den Pokalwettbewerben. In Bremke wurden die Endspiele der A- bis C-Jugend ausgetragen, zweimal ging der Titel an Teams aus dem Altkreis Osterode.

Ein spannendes Duell lieferten sich in der A-Jugend der Kreisliga-Meister JFV West Göttingen und der Dritte SV Rotenberg. Der SVR, ein wenig in der Außenseiterrolle, ging bereits in der sechsten Minute durch Pascal Schiller in Führung. Bis zur Pause hatten beide Teams gute Möglichkeiten, Tore fielen allerdings nicht. Nach dem Seitenwechsel wurden die Göttinger stärker und drehten durch zwei Treffer die Begegnung (57. und 70.).

In der Schlussviertelstunde konnten dann die Rotenberger ihrerseits den Spieß umdrehen. Erst war Mattis Mühlhaus mit einem direkten Freistoß erfolgreich und markierte das 2:2 (77.), dann platzierte Michel Lauenstein das Leder genau im Winkel (84.). Mit jeder Menge Kampf und Einsatz brachte der SVR anschließend die Partie über die Zeit und feierte nach Abpfiff ausgelassen den Erfolg.

Spannung pur bot auch das Endspiel der B-Junioren. Hier setzte sich die JSG Göttingen im Elfmeterschießen gegen den FC Gleichen durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (1:0) gestanden, der 2:2-Ausgleich für Gleichen fiel dabei erst in der Nachspielzeit.

Packendes C-Jugend-Spiel

Die C-Jugend des JFV Rhume-Oder hat nach einem packenden Spiel mit 5:4 nach Elfmeterschießen den Kreispokal gegen den SV Rotenberg gewonnen. Bei besten äußeren Bedingungen in Bremke gingen die JFVler vor mehr als 200 Zuschauern als vermeintlicher Außenseiter in das Nachbarschaftsduell, doch von Beginn an merkte man den Grün-Schwarzen an, das sie sich unbedingt den Pokal sichern wollten. Johannes Wehr brachte dann auch Rhume-Oder früh in Front. Es dauert eine Zeit, bis Rotenberg besser ins Spiel kam, doch Torchancen gab es weiterhin nur für Rhume-Oder. So war das 2:0 durch Noah Kühn mit dem Halbzeitpfiff fast schon folgerichtig.

Nach dem Seitenwechsel drehte der SVR immer mehr auf und konnte durch einen Elfmeter von Magamed Soltykiev in der 43. Minute verkürzen. Die JFVler konnten nun nur noch sporadisch für Entlastung sorgen, auch weil Mittelstürmer Noah Kühn verletzungsbedingt nicht mehr weiter spielen konnte. Der Druck des SVR hingegen trug Früchte, Torjäger Melvin Sommer markierte in der 60. Minute den 2:2-Ausgleich. Im Anschluss wurde die sehr intensive Partie wieder ausgeglichener und es blieb trotz vierminütiger Nachspielzeit beim Remis. So musste das Elfmeterschießen entscheiden. Hier hatte Rhume-Oder die besseren Nerven und siegte mit 5:4. JFV-Keeper Daniel Engelhardt konnte einen Elfmeter parieren, zudem schossen zwei Rotenberg neben das Tor. Entsprechend groß war anschließend der Jubel. „Derbysieger, Derbysieger“, skandierten die Spieler nach der Siegerehrung und feierten noch minutenlang mit ihren Fans.