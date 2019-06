Harzer Trailrunner stürmen um die Zugspitze

Der Mitte Juni stattfindende Zugspitz Ultratrail ist unter Trailrunnern eine sehr beliebte Veranstaltung, so das auch in diesem Jahr. Auch etliche Läufer aus dem Landkreis Osterode reisten in die Alpen, um daran teilzunehmen.

Aufgrund der Wetterprognosen deutete sich schon im Vorfeld an, dass es einige Streckenänderungen geben werde. So kam es dann auch: Aufgrund einer vorhergesagten Unwetterfront und einigen Schneefeldern auf der Strecke wurden die 100 km und die 80 km-Route gestrichen. Diese Starter gingen allesamt auch auf der von Leutasch nach Grainau führenden und mit rund 3.000 Höhenmeter gespickten Strecke über 64 km an den Start.

Früher Start

Der beginn wurde außerdem für alle Teilnehmer auf 8 Uhr morgens gelegt, dies bedeutete für manchen durchaus eine leichte Änderungen in der morgendlichen Organisation. Andererseits tat die frühe Zeit gut, da bereits früh schwül-warmen Temperaturen herrschten und man so nicht ganz so lange in der Hitze laufen musste.

Der Hördener Sebastian Jägerfeld startete auf der knapp 64 km langen Supertrail Strecke. Unter den rund 1.300 Teilnehmern platzierte er sich weit vorne, in einer Zeit von 7:25 Stunden kam er auf dem 14. Gesamtplatz ins Ziel. Der Sieg auf der langen Strecke ging zudem nach Südniedersachsen. Der Göttingern Florian Reichert setzte sich bei seiner ersten Teilnahme sensationell durch, er kam bereits nach 6:05 Stunden ins Ziel und verwies den spanischen Vorjahressieger Tofol Castaner auf Rang zwei.

Der Bad Lauterberger Oliver Helmboldt ging auf der Basetrail XL Strecke an den Start, die von Mittenwald nach Grainau führt. Auf den 40 km galt es rund 2.000 Höhenmeter zu bewältigen. Helmboldt lief ein starkes Rennen, er erreichte Platz zehn im Gesamteinlauf der etwa 730 Teilnehmer, nach 4:03 Stunden war er im Ziel. Außerdem konnte man den Basetrail über 25 km und 1.600 Höhenmeter laufen, dieser führt von Garmisch-Patenkirchen nach Grainau.

„Auch wenn der Zugspitz Ultratrail eher zu der Kategorie der einfacheren Läufe zählt, sollten Anfänger die Alpen nicht unterschätzen, denn gerade der Abstieg über den Jägersteig ins Ziel hat es in sich“, berichtete Jägerfeld anschließend. Auch in diesem Jahr mussten etliche Teilnehmer das Rennen vorzeitig beenden oder blieben am Ende nur knapp unter der Cut-Off Zeit