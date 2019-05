Erfolgreiche Premiere trotz miesen Wetters

Im Vorjahr die Ahnung von Frühsommer, dieses Mal Schafskälte und Schneeregen. Bei äußerst ungemütlichen Bedingungen haben die Leichtathleten des NLV-Kreises Osterode am Samstag ihre Wettkampfsaison im Freien eröffnet. Traditionell standen dabei am Vormittag die Kreismeisterschaften bis zur U12 auf dem Programm. Ab Mittag gab es eine Premiere im Osteroder Jahnstadion: Zum ersten Mal wurden die Regionsmeisterschaften Südniedersachsen ausgetragen – die gemeinsamen Titelkämpfe der NLV-Kreise Göttingen, Northeim und Osterode für die Jugendlichen und Erwachsenen.

Die drei Kreise wollen grundsätzlich eigenständig bleiben und für die Jüngeren jeweils eigene Kreismeisterschaften austragen, um für den Nachwuchs vor Ort mit kurzen Wegen attraktiv zu bleiben. Bei den Älteren hingegen geht es ihnen wie allen NLV-Kreisen: Die Zahl der Aktiven bricht spätestens mit dem Schulabschluss deutlich ein. Mit dem neuen Titel „Regionsmeister“ sollen die Wettbewerbe aufgewertet und auch wieder herausfordernder werden.

Zufriedenstellende Resonanz

Vormittags trotzten immerhin 68 Kinder dem unfreundlichen Wetter, wobei ein paar davon aus den Nachbarkreisen zum offenen Sportfest angereist waren. An den ebenfalls offenen Regionsmeisterschaften nahmen insgesamt etwa 120 Sportler teil – einige waren sogar aus Hannover oder Magdeburg gekommen. Das Helferteam um den Osteroder Sport- und Kampfrichterwart Henning Holland brachte mit seiner Routine nicht nur die Kreismeisterschaften, sondern auch die Premiere am Nachmittag gut über die Runden.

Angesichts des fast schon winterlichen Wetters waren keine herausragenden sportlichen Leistungen zu erwarten. Dennoch lieferte sich der Nachwuchs spannende Wettkämpfe. Über die 800 Meter war er überwiegend fix unterwegs: Sascha Wollborn (M11) vom TVG Hattorf und Len Thormeier (M10) vom MTV Osterode kratzten an der Drei-Minuten-Marke, Jannik Just (MTV Osterode) knackte sie in der M9 mit 2:50,57 Minuten sogar deutlich.

Auch im Sprint setzte sich Jannik Just an die Spitze, mit seinen 8,69 Sekunden lief er über die 50 Meter fast eine Sekunde Vorsprung heraus. Insgesamt holte er sich gleich vier Kreismeistertitel. Ebenfalls jeweils vier Titel errangen Manuel Köhler (M11) und Len Thormeier (M10), beide MTV Osterode. In der M8 wiederum gingen alle vier Titel an den SC Harztor, drei davon holte Lasse Melzer (50 Meter, Weitsprung, Schlagball).

Emmi Wittenberg (MTV Osterode) lieferte in der W11 zwei Tagesbestleistungen: Mit 8,09 Sekunden war sie die Schnellste überhaupt im 50-Meter-Sprint, ihre 4,03 Meter im Weitsprung waren der weiteste Satz der Kreismeisterschaften. In der W9 nahm das Trio vom TSV Schwiegershausen mit Ida Mönnich, Selma Schmidt und Soraya Waldmann in dieser Reihenfolge drei Mal das Podest ein. Knapp ging es in der W8 zu: Dana Vogt (MTV Osterode) siegte mit 9,21 Sekunden vor Elena Wiegand (MTV Gittelde) mit 9,23 Sekunden und Jelde Günzelmann (MTV Förste) mit 9,24 Sekunden. In der W7 blieb auch Janna Hildebrand vom LAV Bad Lauterberg im 50-Meter-Sprint unter zehn Sekunden (9,97). Und als jüngste Teilnehmerin des Tages in der W5 brauchte Anabel Wiegand (MTV Gittelde) für diese Distanz nur 13,29 Sekunden.

Regionsmeisterschaften

Bei den Regionsmeisterschaften holte wenig überraschend Tizian Kirchhof (LG Osterode) zwei Titel in den Kreis Osterode. Bei den Männern dominierte er sowohl die 100 Meter (11,19 Sekunden), als auch die 200 Meter (23,00 Sekunden). In denselben Disziplinen siegte sein Bruder Paul Kirchhof (LG Osterode) bei der männlichen Jugend U18 mit 11,76 Sekunden beziehungsweise 24,21 Sekunden – was bei den Männern für die Plätze Drei und Zwei gereicht hätte. Im Kugelstoßen und Diskuswurf überzeugten Frederik Bergmann (U18) und Robin Bergmann (M14), beide LG Osterode. Ersterer stieß das 5 kg-Gerät auf 10,70 Meter und schaffte mit dem 1,5 kg-Diskus 23,46 Meter, bei letzterem standen 9,42 Meter mit der 4 kg-Kugel und 28,08 Meter mit dem 1 kg-Diskus in der Liste.

In der M12 entschied Fjare Lorin Zirbus (LG Osterode) den 75-Meter-Sprint in 10,72 Sekunden um zwei Hundertstel zu seinen Gunsten. Der unterlegene Ole Bennet Melzer gewann mit einer grandiosen Serie im Weitsprung den ersten Regionsmeister-Titel für den SC Harztor.

Für die weiblichen Teilnehmerinnen aus dem NLV-Kreis Osterode war dagegen nichts zu holen. Die Konkurrenz aus den Kreisen Göttingen und Northeim war zu stark. Die beste Bilanz sprang für Jule Kriebel (LG Osterode) in der weiblichen Jugend U18 heraus – sie wurde über 100 Meter (13,89 Sekunden) und 200 Meter (28,78 Sekunden) sowie im Weitsprung (4,26 Meter) jeweils Zweite.

Die Kreismeister

M11: 50 m: Manuel Köhler (MTV Osterode), 8,10 sec., 800 m: Sascha Wollborn (TV Germania Hattorf), 3:02,08 min., Hochsprung: Manuel Köhler (MTV Osterode), 1,15 m, Weitsprung: Manuel Köhler (MTV Osterode), 4,02 m, Schlagball: Manuel Köhler (MTV Osterode), 31,00 m

M10: 50 m: Felix Leonhardt (MTV Osterode), 8,75 sec., 800 m: Len Thormeier (MTV Osterode), 3:01,54 min., Hochsprung: Len Thormeier (MTV Osterode), 1,20 m,Weitsprung: Len Thormeier (MTV Osterode), 3,45 m, Schlagball: Len Thormeier (MTV Osterode), 28,50 m

M9: 50 m: Jannik Just (MTV Osterode), 8,69 sec., 800 m: Jannik Just (MTV Osterode), 2:50,57 min., Weitsprung: Jannik Just (MTV Osterode), 3,33 m, Schlagball: Jannik Just (MTV Osterode), 21,50 m

M8: 50 m: Lasse Melzer (SC Harztor), 9,41 sec., 800 m: Odin Mund (SC Harztor), 3:39,67 min., Weitsprung: Lasse Melzer (SC Harztor), 2,86 m, Schlagball: Lasse Melzer (SC Harztor), 21,00 m

M7: 50 m: Jannik Moreira (MTV Förste), 10,91 sec., Weitsprung: Jannik Moreira (MTV Förste), 2,17 m, Schlagball: Jannik Moreira (MTV Förste), 13,00 m

W11: 50 m: Emmi Wittenberg (MTV Osterode), 8,09 sec., 800 m: Lisa Friedrich (SC Harztor), 3:18,96 min., Weitsprung: Emmi Wittenberg (MTV Osterode), 4,03 m, Schlagball: Rayan Bashir Habib (TVG Hattorf), 24,00 m

W10: 50 m: Amelie Wiegand (MTV Gittelde), 9,28 sec., 800 m: Amelie Wiegand (MTV Gittelde), 3:20,15 min., Weitsprung: Amelie Wiegand (MTV Gittelde), 3,06 m, Schlagball: Amelie Wiegand (MTV Gittelde), 15,00 m

W9: 50 m: Ida Mönnich (TSV Schwiegershausen), 9,25 sec., 800 m: Elsa Werner (TVG Hattorf), 3:31,69 min., Weitsprung: Ida Mönnich (TSV Schwiegershausen), 3,29 m, Schlagball: Ida Mönnich (TSV Schwiegershausen), 20,00 m

W8: 50 m: Dana Vogt (MTV Osterode), 9,21 sec., 800 m: Jelde Günzelmann (MTV Förste), 3:19,40 min., Weitsprung: Jelde Günzelmann (MTV Förste), 2,88 m, Schlagball: Hanna Schimansky (SC Harztor), 13,50 m

W7: 50 m: Janna Hildebrand (LAV Bad Lauterberg), 9,97 sec., 800 m: Mira Bierwirth (TSV Schwiegershausen), 4:26,63 min., Weitsprung: Janna Hildebrand (LAV Bad Lauterberg), 2,37 m, Schlagball: Hanna Roloff (SC Harztor), 11,00 m

W5: 50 m: Anabel Wiegand (MTV Gittelde), 13,29 sec., Schlagball: Anabel Wiegand (MTV Gittelde), 4,00 m





Regionsmeister aus dem NLV-Kreis Osterode

Männer: 100 m: Tizian Kirchhof (LG Osterode), 11,19 sec., 200 m: Tizian Kirchhof (LG Osterode), 23,00 sec.

MU20: 100 m: Paul Kirchhof (LG Osterode), 11,76 sec., 200 m: Paul Kirchhof (LG Osterode), 24,21 sec., Hochsprung: Christopher Lätsch (LG Osterode), 1,40 m, Kugelstoß: Frederik Bergmann (LG Osterode), 10,70 m,

Diskuswurf: Frederik Bergmann (LG Osterode), 23,46 m

M15: 100 m: Moritz Hartmann (LG Osterode), 12,86 sec., Kugelstoß: Moritz Hartmann (LG Osterode), 8,49 m, Diskuswurf: Moritz Hartmann (LG Osterode), 27,12 m

M14: 100 m: Milian Zirbus (LG Osterode), 12,50 sec., 800 m: Joel Beushausen (LG Osterode), 3:15,15 min., 80 m Hürden: Milian Zirbus (LG Osterode), 12,54 sec., Kugelstoß: Robin Bergmann (LG Osterode), 9,42 m, Diskuswurf: Robin Bergmann (LG Osterode), 28,08 m

M13: Weitsprung: Lion Thormeier (LG Osterode), 4,24 m

M12: 75 m: Fjare Lorin Zirbus (LG Osterode), 10,72 sec., Weitsprung: Bennet Ole Melzer (SC Harztor), 3,95 m, Kugelstoß: Fjare Lorin Zirbus (LG Osterode), 7,03 m, Ballwurf: Jannes Münnich (MTV Gittelde), 33,00 m





Die komplette Ergebnisliste unter www.lgosterode.de.