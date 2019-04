Timo Jödicke schießt Hörden zum Derbysieg über Hattorf

Bereits am Samstag fuhr Hörden gegen Hattorf in der 1. Kreisklasse Nord einen 3:1-Derbysieg ein. Am Sonntag konnte sich Bad Grund mit 3:0 im Gemeindeduell in Eisdorf durchsetzen. SV RW Hörden - FC Merkur Hattorf 3:1 (2:0). Der Mann des Tages auf Hördener Seite war Timo Jödicke. Mit drei Treffern...