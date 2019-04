Der FC Dostluk Spor Osterode sucht seinen Torriecher

In der Fußball-Bezirksliga ist am Sonntag nur der FC Dostluk Spor im Einsatz. Spielbeginn im Jahnstadion ist um 15 Uhr. FC Dostluk Spor Osterode – SV Bilshausen. Zwei Punkte aus sieben Spielen, noch keinen Sieg in der Rückrunde und nur noch fünf Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt – die in der...