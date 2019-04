BG Göttingen hofft bei den Eisbären auf den Befreiungsschlag

Bremen Die Veilchen sind im BBL-Abstiegskampf gegen Bremerhaven gefordert. Ausgetragen wird die Partie am Sonntag ab 15 Uhr in der Bremer ÖVB-Arena.

Die Basketball Bundesliga-Saison geht in die entscheidende Phase. Noch fünf Spieltage stehen auf dem Programm, und sowohl das Rennen um die noch vier freien Playoff-Plätze, als auch der Kampf um den Ligaverbleib sind noch offen. Zwar hat die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers momentan noch zwei Siege Vorsprung auf einen Abstiegsplatz – doch das kann sich bereits am Sonntag ändern. Die Veilchen sind ab 15 Uhr bei den Eisbären Bremerhaven zu Gast, die das so genannte Hanse-Game nicht in der heimischen Stadthalle, sondern in der Bremer ÖVB-Arena austragen.

Sollten die Nordseestädter das Duell für sich entscheiden, würden sie bis auf einen Sieg an die BG heranrücken. „Bremerhaven ist nicht mehr mit dem Team zu Saisonbeginn zu vergleichen. Sie spielen momentan sehr guten Basketball“, sagt Roijakkers. „Neuzugang Armani Moore gibt ihnen viel Athletik und Erfahrung.“ Das Hinspiel Anfang Januar gewannen die Göttinger knapp 85:79 und holten dabei in der Schlussphase einen Acht-Punkte-Rückstand auf.

Eisbären haben nachgebessert

Seit dieser Partie haben die Eisbären aber kräftig nachgebessert: Woltmann-Nachfolger Dan Panaggio, unter dem den Bremerhavenern kein einziger Sieg gelang, stellte sein Amt freiwillig zur Verfügung – für ihn übernahm Michael Mai Ende Februar den Cheftrainer-Posten. Außerdem kamen in Darious Moten, Durrell Summers und Armani Moore drei neue Akteure hinzu – der zuvor nachverpflichtete Gilbert Brown musste wieder gehen. Mai hat nun sieben ausländische Spieler im Kader, von denen er sechs pro Spiel einsetzen kann.

Besonders Moore überzeugte in den vier Spielen seit seiner Ankunft, von denen die Eisbären zwei gewannen. Der US-Forward kommt im Schnitt auf 11,0 Punkte pro Partie und trifft 42 Prozent seiner Dreier-Versuche. Bester Bremerhavener Punktesammler ist Aufbauspieler Chris Warren, der im Schnitt auf 16,6 Zähler pro Spiel kommt und auch die meisten Assists gibt (5,5). Statistisch gesehen bewegen sich die Göttinger mit den Eisbären in fast allen Kategorien auf direkter Augenhöhe. Der größte Unterschied: Während Bremerhaven zuletzt Selbstvertrauen sammelte, kassierte die BG drei Niederlagen am Stück.