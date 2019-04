Tuspo Petershütte schmeckt es gegen Sparta richtig gut

Einen wichtigen 3:1 (1:1)-Heimsieg in der Fußball-Bezirksliga fuhr Tuspo Petershütte im Verfolgerduell gegen den Tabellennachbarn Sparta Göttingen ein. Dostluk Spor Osterode holte nach drei Niederlagen in Folge vor heimischer Kulisse immerhin einen Punkt beim 3:3-Remis.

Tuspo Petershütte - Sparta Göttingen 3:1 (1:1.). „In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient, die erste Halbzeit war nicht so gut“, analysierte Tuspo-Trainer Wolfgang Pilz das Spiel knapp. Wie vom Coach angedeutet, tat sich in der Anfangsphase nicht viel. Beide Mannschaften belauerten sich und scheuten das Risiko. So musste eine Standardsituation herhalten, um für Gefahr zu sorgen. Tuspos Winterzugang Lukas Presch nagelte einen Freistoß aus halblinker Position auf das Tor, der Ball schlug unter der Latte ein, Yannick Landro Tchuikwa im Kasten der Gäste machte keine gute Figur (26.). Zehn Minuten vor der Halbzeit war es ebenfalls ein Freistoß, der zum Ausgleich führte. Der Ball von Marcel Heimbüchel rutschte durch die Tuspo-Abwehr hindurch und fand den Weg ins lange Eck.

Der Start in die zweite Halbzeit ähnelte dem des ersten Abschnitts. In der 56. Minute leitete Presch das zweite Tor der Seestädter ein. Er steckte den Ball auf Hendrik Sinram-Krückeberg durch, der quer legte, so dass Daniel Schmidt locker einschieben konnte. Kurze Zeit später sah Spartas Erson Saciri nach einer Tätlichkeit die rote Karte. Die zahlenmäßige Überlegenheit nutzten die Blau-Weißen und liefen die Gäste immer wieder früh an. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielte Presch den Ball hinter die Abwehrkette, Ilyas Bircan vollendete cool zum 3:1 ein. In der Folge ließ Tuspo nichts mehr anbrennen und brachte die drei Punkte nach Hause. „In der Abwehr haben wir besser gestanden als in der letzten Woche, hinten raus hatten wir dann mehr Luft als Sparta und haben nichts mehr zugelassen“, freute sich Pilz.

FC Dostluk Spor Osterode - SV Groß Ellerhausen/Hetjershausen 3:3 (3:2). Die Altkreisstädter erwischten im Jahnstadion einen Traumstart, Omar El-Zein brachte den Gastgeber in der fünften Minute in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, die Gäste glichen in der zehnten Minute wieder aus. Das Spiel wiederholte sich im Anschluss. Wieder brachte El-Zein die Hausherren in Führung, abermals konnte Groß Ellershausen ausgleichen. Der Gastgeber ließ aber nicht nach und arbeitete an der dritten Führung. Das wurde belohnt, denn Paul Mill verwandelte einen Elfmeter und brachte die Lewandowski-Elf in Front.

Das war zwar der Pausenstand, jedoch nicht der Schlusspunkt in der torreichen Partie, die Gäste schlugen noch einmal zurück. Eine vierte Führung gelang dem FC Dostluk Spor nicht, es blieb beim 3:3-Unentschieden. „Das war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Zwar hätten wir das Spiel gerne gewonnen, das Unentschieden ist aber am Ende auch in Ordnung. Nach drei Niederlagen in Folge war es wichtig, mal wieder einen Punkt zu holen“, so Recep Demir, Vorsitzender der Osteroder.