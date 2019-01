Fortuna Düsseldorf holt sich den Sieg in der Lokhalle

Für den JFV Rhume-Oder und den Tuspo Petershütte stand am Sonntag der letzte von insgesamt vier Tagen beim Sparkasse & VGH-Cup in der Göttinger Lokhalle an. Die beiden Vereine qualifizierten sich durch eine starke Gruppenphase für die Zwischenrunde des internationalen A-Jugend-Hallenfußballturni...