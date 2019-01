Der JFV Rhume-Oder will am Sonntag noch im Turnier sein

„Wir wollen wieder in die Zwischenrunde“, gibt Lars Wagner eindeutig das Ziel an. Beim diesjährigen internationalen Sparkasse & VGH-Cup, der ab dem morgigen Donnerstag bis Sonntag in der Göttinger Lokhalle ausgetragen wird, will der JFV Rhume-Oder den Erfolg aus dem letzten Jahr wiederholen,...