Bürste und Hoppel motivieren beim Mini-Sportabzeichen

Osterode Rund 100 Kinder in Osterode und Dorste erleben einen bewegungsreichen Aktionstag, organisiert vom SSB Göttingen und dem KSB Göttingen-Osterode.

Balancieren, Werfen, Hüpfen, Kriechen: Die vielfältigen Herausforderungen des Mini-Sportabzeichens haben rund 100 Kinder in Osterode gemeistert. Sie alle nahmen an einem bewegungsreichen Aktionstag teil, der vom Stadtsportbund Göttingen und dem Kreissportbund Göttingen-Osterode organisiert worden ist.

„Das Balancieren fand ich am besten. Ich bin nirgends heruntergefallen“, erzählt der fünfjährige Jonas nicht ohne Stolz. Er gehört im Kindergarten Schützenpark Osterode der Sonnenkäfer-Gruppe an. Dass es bei ihm so rund lief, hatte einen guten Grund: „Beim Kinderturnen habe ich das alles schon geübt“, lächelte er.

Kindergarten wird Sport-Paradies

Balancierschlangen, Hütchen, Bälle und Bänke verwandelten den Bewegungsraum des Kindergartens in ein Sport-Paradies. „Der Tag war sehr interessant und hat den Kindern großen Spaß gemacht“, berichtete Kerstin Olbrich, die seit 33 Jahren im Kindergarten Schützenpark tätig ist. Olbrich zufolge sei Sport sehr wichtig für die Entwicklung. „Denn körperliche Bewegung steht unter anderem in Zusammenhang mit der Sprachentwicklung.“

Begleitet wurden die Kinder auf ihrem fantasievollen Weg durch den Eichenwald von den Handpuppen Hoppel und Bürste, einem Hasen und einem Igel. Die Drei- bis Sechsjährigen überquerten Flüsse, hüpften von Moosfeld zu Moosfeld, krochen unter Baumstämmen hindurch – und sammelten unterwegs auch Nahrung. „Das Apfel-Pflücken fand ich am schwierigsten“, bilanzierte Luana aus der Schmetterlings-Gruppe.

Ein besonderer Tag

„Kinder muss man abholen und greifen. Durch die Geschichte mit den Tieren gelingt das“, betonte Kinderpflegerin Sylvia Strüver. Zwar stehe im Kindergarten ohnehin einmal wöchentlich das Thema Turnen auf dem Programm. „Der Tag war aber dennoch etwas Besonderes“, so die 55-Jährige.

Bürste, der Igel, begleitet die Kinder auf dem Weg. Foto: Timo Holloway / SSB Göttingen

Das Mini-Sportabzeichen, bei dem an sechs Stationen sportliche Grundübungen absolviert werden, wurde vom Landessportbund Niedersachsen ins Leben gerufen. Im Landkreis Göttingen unterstützt die BeSS-Servicestelle (Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in Kita, Schule und Verein) die Umsetzung. So können unter anderem alle Sportgeräte, Handpuppen und Stationsflaggen beim Stadtsportbund (SSB) Göttingen kostenfrei ausgeliehen werden.

Über Schluchten und Abhänge

Sportlich ging es am vergangenen Mittwoch nicht nur in der Stadt Osterode zu, sondern auch in Dorste. Knapp 20 Kinder der Kinderturn-Gruppe des TSC Dorste legten das Mini-Sportabzeichen ebenfalls ab, schwangen sich über Schluchten und rollten Abhänge hinab.

Auch dort erreichten der Nachwuchs gemeinsam mit Hoppel und Bürste schließlich das letzte Kapitel der Bewegungsgeschichte, das Haus von Frau Eule, die Geburtstag feierte. In der Fantasie gab es zum Abschluss also Konfetti, Kindercola und Kuchen – und in der Realität für alle Kinder eine Urkunde und das Sportabzeichen zum Aufbügeln.