Tim Dreschmann verstärkt die Harzer Falken

Braunlage Der 23-Jährige Allrounder bringt einiges an Oberliga-Erfahrung mit. Zu Beginn dieser Saison spielte er in der Bayernliga beim EC Bad Kissingen.

Die Harzer Falken haben auf die zuletzt enge Personalsituation, unter anderem wechselte Adam Suchomer nach Nordamerika, um dort in einer Nachwuchsliga zu spielen, reagiert. Der Braunlager Eishockey-Oberligist hat mit Tim Dreschmann einen jungen Spieler unter Vertrag genommen, der bereits einiges an Oberligaerfahrung mitbringt. Trainer Arno Lörsch hatte zu Beginn der Woche bereits Veränderungen angekündigt, mittlerweile ist der unterschriebene Vertrag auch in der Geschäftsstelle der Falken angekommen.

Mit dem 23-jährigen Dreschmann wurde ein Spieler verpflichtet, den Lörsch zunächst im Sturm einplant, der aufgrund seiner Erfahrung auch im defensiven Bereich jedoch auch als Verteidiger eingesetzt werden könnte. Der gebürtige Kölner hat am Rhein die komplette Nachwuchsabteilung der Kölner Haie durchlaufen und blickt so auf eine hervorragende Ausbildung zurück. Unter anderem spielte Dreschmann in der Jugend auch mehrere Jahre mit dem NHL-Star Leon Draisaitl zusammen, auch mit Nationalspielern wie Frederik Tiffels oder Oliver Mebus war er in einem Team aktiv.

Einige Stationen in der Oberliga

In der Saison 2015/2016 durfte Dreschmann bei den Rostock Piranhas erstmals Oberligaluft schnuppern. Über die Stationen Hannover Scorpions, Herne, Halle und Timmendorf verschlug es ihn zuletzt aus beruflichen Gründen in die Bayernliga nach Bad Kissingen. In der Oberliga Nord brachte es Tim Dreschmann in 128 Spielen auf insgesamt 58 Punkte (27 Tore, 31 Torvorlagen) was für einen jungen Spieler, der zudem zumeist als Verteidiger gesetzt war, ein beachtlicher Wert ist. Auch in Bad Kissingen spielte der 1,83 m große Allrounder in der Defensive, konnte bei 13 Einsätzen aber immerhin neun Scorerpunkte für die Wölfe sammeln.

Dreschmann wird am kommenden Sonntag beim Heimspiel der Falken gegen die Rostock Piranhas noch nicht spielberechtigt sein. Da er jedoch erst am Wochenende zusammen mit seiner Frau und dem Hund in den Harz zieht, kann er aber ohnehin erst in der kommenden Woche mit der Mannschaft trainieren und von Lörsch in das Team eingebaut werden.