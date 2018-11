Erste Herren des TTC Herzberg fahren wichtige Punkte ein

Nur noch gut vier Wochen, dann ist die Hinrunde der Serie 2018/19 bereits wieder Geschichte. Dementsprechend ballen sich die Ansetzungen – auch beim TTC GW Herzberg.

In eigener Halle trafen die ersten Herren auf den TSV Odagsen. Bei den Doppeln setzte sich die schwarze Serie von Gabriel Becker/Michael Recht fort – nach hartem Kampf war ihnen der Sieg erneut nicht gegönnt. Philip Böttcher/Christopher Jablonski und Sebastian Lagershausen/Kümmel waren dagegen siegreich. Die nächsten vier Einzel brachten die Herzberger jeweils dominierend nach Hause, so dass ein 6:1-Zwischenstand erreicht wurde. Lediglich Lagershausen und Kümmel mussten sich danach nach je fünf Sätzen geschlagen geben, während Böttcher, Jablonski und Becker zum insgesamt hochverdienten 9:3-Sieg punkteten. Damit klettert das Team auf den dritten Rang der Bezirksklasse.

Auch für die erste Damenmannschaft hieß der Gegner Odagsen, allerdings fand diese Partie auswärts statt. Die Harzer Damen hatten einige Anlaufschwierigkeiten und gerieten mit 1:4 in Rückstand. Ab dem Sieg von Laura Vollbrecht lief jedoch wieder alles wie am Schnürchen und es wurde kein Spiel mehr abgegeben. Mit dem 8:4-Sieg haben die Herzberger Damen ihre Tabellenführung in der Bezirksoberliga verteidigt, dicht gefolgt von Torpedo Göttingen III.

Sieg für die zweiten Herren

Die zweiten Herren setzten sich in der Kreisliga in Bestaufstellung gegen die höher rangierenden Gäste vom TTK Gittelde-Teichhütte mit 7:3 durch. Nachdem die Herzberger die erste Runde komplett abgeräumt hatten (6:0), konnten die Gäste drei Einzel gewinnen. Den Siegpunkt holte schlussendlich Raja Schrader über Rüdiger Starke.

Die dritte Mannschaft traf im Kellerduell der 1. Kreisklasse auf Hörden. Nach drei Stunden hartem Ringen wurden die Punkte beim 6:6 geteilt. Ebenfalls mit einem Remis endete die Ansetzung der vierten Herren in der 2. Kreisklasse gegen Friesen Walkenried. Die Herzberger konnten nur mit drei Spielern antreten, was den Verlust von vier Zählern bedeutete. Rüdiger Mügge, Gerhard Walter und Holger Leck kämpften aber tapfer und sicherten sich einen wertvollen Punkt.

Als beinahe Damen-Mannschaft traten die fünften Herren gegen den TSV Steina an. Alina Steinmetz, Petra Kuhn, Michael Brakel und Joline Klemm profitierten beim 7:0 teilweise von einer Verletzung bei Gast Rolf Jäde, was ein gehandicaptes Doppel und zwei kampflose Punktgewinne bedeutete, die anderen ausgetragenen Spiele gingen klar an Herzberg. Die sechste Mannschaft unterlag Förste V mit 3:7. Die Punkte erzielten Sattler/Marhold und Daniel Sattler (2).

Ohne Erfolgserlebnis agierten die Jugendmannschaften. Die Kreisliga-Mädchen kassierten beim SV Obernfeld eine 4:6-Niederlage, wobei beide Teams nur mit je drei Spielerinnen antraten. Alina Weber und Katharina Nieft gewannen ihre beiden Einzel. Chancenlos war die zweite Jugend beim 0:10 gegen den TSV Langenholtensen II. Auch die dritte Jugend stand gegen den TTC Hattorf auf verlorenem Posten (2:8). Die beiden Herzberger Zähler holten das Doppel Maxim Ruder/Leon Sauer und Niels Vogt.