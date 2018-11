Suchaktion der Polizei: Im Harz wird ein 17-Jähriger vermisst

Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend in Altenau verschwunden. Laut Polizei verließ der junge Mann in den Abendstunden die Ferienwohnung der Eltern und kehrte nicht zurück. Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass der Vermisste sich bei einem Spaziergang im Wald verlaufen hat, weil er sich in der Gegend nicht auskennt.

Polizei geht von akuter Gefahr aus

Im Bericht der Polizei wird der 17-Jährige wie folgt beschrieben: Nach Angeben der Eltern trug er schwarze Schuhe, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Wollmütze. Überdies sehe er jünger als 17 aus.

Wegen der niedrigen Temperaturen geht die Polizei von einer akuten Gefahr aus, falls der Gesuchte die Nacht im Wald verbringen musste.

Die Polizei war deshalb mit zahlreichen Kräften die ganze Nacht auf der Suche nach dem Vermissten. Unterstützung gab es von der Feuerwehr, ehrenamtlichen Helfern und Rettungshundestaffeln.

Wer den 17-Jährigen gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer (05323) 941100 mit der Polizei in Verbindung setzen.