Schwiegershäuserin Petra Schulze wird Deutsche Vizemeisterin

Hannover Die Sportschützin der Schießbrüderschaft startet in Hannover im Wettbewerb KK-50 Meter und belegt in ihrer Altersklasse Rang zwei.

In diesem Jahr wurde die Deutsche Meisterschaft Auflage mit dem KK-Gewehr in Hannover ausgetragen. In fünf Altersklassen der Seniorengruppen wurden die Meister in den Disziplinen KK-100 Meter, KK-50 Meter und in den Pistolen-Disziplinen ermittelt.

Durch ihr gutes Ergebnis bei der Landesmeisterschaft konnte sich die Schützin Petra Schulz von der Schießbrüderschaft Schwiegershausen für den Wettbewerb KK-50 Meter bei der DM qualifizieren. Nach einem spannenden Wettkampftag konnte die Sportschützin aus Schwiegershausen mit 308,9 Ring den zweiten Platz belegen und errang durch das sehr gute Ergebnis hinter der Deutschen Meisterin vom KKSV Buchholz aus Freiburg im Breisgau (310,5 Ring) die Deutsche Vizemeisterschaft.