Damen des VT Südharz reisen zur Wundertüte USC II

Auf einen unbekannten Gegner treffen an diesem Wochenende die Verbandsliga-Volleyballerinnen des VT Südharz. Am Samstag treten die VTS-Damen beim USC Braunschweig II an. „Eine absolute Wundertüte“, sagt Trainer Maik Fritzsche. Daher ist er auch nicht traurig, dass sein Team erst etwa gegen 17 Uhr...