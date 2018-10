FSG Eisdorf/Hattorf empfängt Schlusslicht Groß Lafferde

Für die Fußballerinnen der FSG Eisdorf/Hattorf gilt es am heutigen Samstag, drei dringend benötigte Punkte einzufahren. In der Landesliga der Frauen empfangen die Harzerinnen ab 16 Uhr das Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde. Gespielt wird auf dem Sportplatz in Hattorf. Die Gastgeberinnen stehen...