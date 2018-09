Der Termin für das Sparkassen-Meeting 2019 steht fest

Am Wassergraben bieten sich den Zuschauern spektakuläre Bilder.

Osterode Am 29. Mai 2019 treffen sich im Osteroder Jahnstadion wieder nationale und internationale Top-Leichtathleten zum Wettkampf.

Bekanntlich heißt es: „Nach dem Meeting ist vor dem Meeting“. Nach dem vollen Erfolg des Sparkassen-Meetings Anfang Juni im Osteroder Jahnstadion (wir berichteten) erfolgten bereits diverse Abstimmungsgespräche von Rainer Behrens, Organisator des Großereignisses, zur Terminfindung im nächsten Jahr. Insbesondere zur Sicherung der sportlichen Qualität traf er sich mit den DLV-Verantwortlichen und Bundestrainern am Rande der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Nürnberg und zuletzt bei den Europameisterschaften in Berlin.

„Nach einer finalen Absprache mit den Hauptsponsoren wird das Internationale Sparkassenmeeting am Mittwoch, 29. Mai 2019, ab dem Nachmittag im Jahnstadion stattfinden“, verkündet Behrens nun stolz. „Das Publikum darf sich schon jetzt auf hochkarätige Teilnehmerfelder freuen, die Spitzenleistungen erwarten lassen“, verspricht der Organisator.

Starke Leistungen in diesem Jahr

Zur Erinnerung: In diesem Jahr konnten 13 Teilnehmer in Osterode eine Norm für Welt- oder Europameisterschaften erfüllen, hinzu kamen noch fünf neue Stadionrekorde. Im Programm wird es natürlich auch wieder die Schulstaffeln der Grundschüler der 1. bis 4. Klassen geben, die sich über 8 x 50 m vor einer großen Zuschauerzahl präsentieren wollen.

Welche Güte die diesjährigen Leistungen Wert waren, kann man anhand der Ergebnisse bei den internationalen Großereignissen nachvollziehen. Bei der EM in Berlin wussten im Kugelstoßen Christina Schwanitz und David Storl mit einer Silber- bzw. Bronzemedaille zu überzeugen. Die männliche U20-Nationalmannschaft über 4 x 100 m wurde bei den Weltmeisterschaften in Tampere (Finnland) hinter den USA und Jamaika Dritter. Hier konnten auch mit persönlichen Bestzeiten Lisa Oed mit einem achten Platz über 3.000 m Hindernis und Josina Papenfuss mit Platz 13 über 3.000 m in den Weltklassefeldern überzeugen.

Bei U18-EM geglänzt

Bei den U18-Europameisterschaften in Györ (Ungarn) zeigten Linn Lara Kleine mit einem vierten und Anneke Votmeier mit einem achten Platz über 3000 m sowie Sophia Volkmer als Fünfte über 800 m Klasseleistungen und überzeugten auf der internationalen Bühne.

Nicht zu vergessen sind die Starter der Paralympics, die inzwischen fest im Programm verankert sind. Bei den EM-Titelkämpfen vor kurzem in Berlin wurden Johannes Floors und Felix Streng in den Sprintdisziplinen Europameister, Kugelstoßer Niko Kappel und Sprinterin Irmgard Bensusan gewannen die Silbermedaille. Behrens ist sich sicher, die schnelle Bahn im Jahnstadion Osterode wird auch 2019 wieder den einen oder anderen Topathleten erleben, der sich schon früh für seinen Jahreshöhepunkt qualifizieren möchte.

Ein Dank gilt schon jetzt allen regionalen Sponsoren und natürlich den ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen des Sparkassenmeetings seit Jahren beitragen.

Aktuelle Informationen zum Sparkassen-Meeting unter www.sparkassenmeeting-lgosterode.de.