Unfall: Auto überschlägt sich, alle Airbags lösen aus

Drei Verletzte und ein Schaden von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Freitag auf der B82. Als eine 30-Jährige aus Gieboldehausen gegen 12.25 Uhr mit ihrem Pkw von Goslar in Richtung Rhüden unterwegs war, lief auf Höhe der Abfahrt Bredelem nach Zeugenangaben vermutlich ein Tier über die Fahrbahn, woraufhin die Fahrerin stark abbremste. Der nachfolgende 48-jährige Fahrer eines Kleintransporters erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr seitlich hinten auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der Pkw wurde durch den Aufprall in den rechten Straßengraben geschleudert und überschlug sich. Sämtliche Airbags wurden ausgelöst. Die Fahrerin wurde dabei schwer, Fahrer und Beifahrer des auffahrenden Transporters wurden ebenfalls verletzt. Vor Ort waren vier Rettungswagen, alle Personen wurden in die umliegenden Kliniken in Seesen, Goslar und Salzgitter-Bad gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die B82 kurzzeitig voll gesperrt.pol/rtl

