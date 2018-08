Rekordmeister THW Kiel kommt zum Pokalturnier nach Göttingen

Auf einen echten Handball-Leckerbissen dürfen sich Fans der Sportart an diesem Wochenende in Südniedersachsen freuen. Die Drittliga-Herren des Northeimer HC sind Gastgeber im Viererturnier der ersten Runde des DHB-Pokals. Gespielt wird in der Göttinger Sparkassen-Arena, da die Northeimer...