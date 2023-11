Berlin. Diverse Ampel-Projekte stehen vor einer ungewissen Zukunft – auch die Preisbremsen. Ein Experte sagt, ob die Verbraucher bangen müssen.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) hat die Bundesregierung in eine schwere Krise gestürzt. Und erste Auswirkungen könnten schon bald auch die Verbraucher zu spüren bekommen. Denn die Ampel-Koalition hat auch die Auszahlung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der seit 2022 in der Energie-Notlage mit Krediten gefüttert worden war, gestrichen. Darin enthalten ist unter anderem das Geld für die Energiepreisbremsen. Die stehen jetzt, wie so viele andere Regierungsvorhaben auch, auf dem Prüfstand. Drohen steigende Preise?