Deutscher Filmpreis in Berlin: Klare Worte am roten Teppich

Fr., 12.05.2023, 22.23 Uhr

Am Abend wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Ein beherrschendes Thema über das viele Filmschaffende am roten Teppich sprechen: Die Arbeitsbedingungen in der Filmbranche. Nach einem Artikel im Spiegel über Missstände an Filmsets, der kürzlich erschien, entwickelte sich eine Debatte über Gewalt und Machtmissbrauch bei den Drehs.

