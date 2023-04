Urlaubsimmobilien Ferienhäuser: So entwickeln sich Preise an Ost- und Nordsee

Beschreibung anzeigen

Urlaub in Deutschland ist beliebt. Doch die Preiswende am Immobilienmarkt hat auch bei Ferienhäusern nicht Halt gemacht. Wie entwickeln sich die Preise?

Berlin/Hamburg. Selbst in guten Lagen an Nord- und Ostsee ist der Preisanstieg von Ferienimmobilien weitgehend beendet. Was Käufer jetzt wissen müssen.