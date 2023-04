K-Pop-Star Moonbin ist tot

Do., 20.04.2023, 10.23 Uhr

Der K-Pop-Star Moonbin ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Der südkoreanische Sänger wurde nach Angaben des Musiklabels Fantagio leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden. Moonbin war Mitglied der Boygroup Astro und gehörte auch einer Gruppe mit dem Namen Moonbin & Sanha an.

